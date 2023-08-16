Bild: Контрразведка ФРГ заинтересовалась своим бывшим шефом

Федеральное ведомство по охране конституции запросило в Федеральном уголовном ведомстве данные о Хансе-Георге Масене. Масен заявил, что возмущен этим.

Федеральное ведомство по охране конституции (BfV), которое в Германии выполняет функции органов государственной безопасности, заинтересовалось своим бывшим шефом Хансом-Георгом Масеном (Hans-Georg Maaßen), сообщила газета Bild в среду, 16 августа. По ее сведениям, BfV запросило данные о Масена в Федеральном ведомстве по уголовным делам (BKA).

"Я слышал о запросе в BKA", - сказал Масен, добавив, что он возмущен случившимся и потребует информацию о том, какие именно данные о нем собирают его бывшие подчиненные.

В МВД не стали отрицать сообщение о запросе на Масена

Представитель министерства внутренних дел ФРГ, под эгидой которых действуют BfV и BKA, не стала отрицать сообщение о запросе информации на Масена в Федеральном ведомстве по уголовным делам. В то же время она отказалась комментировать данный конкретный случай, сославшись на закон о защите персональных данных.

По сведениям Bild, Ханс-Георг Масен, возможно, попал в поле зрения BfV из-за телефонного звонка в рамках расследования, проводимого BKA по делу "рейхсбюргеров".

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