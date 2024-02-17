Экс-глава спецслужбы ФРГ Масен основал новую партию

"Союз ценностей" намерен в политическом спектре занять место между ХДС и правопопулистской "Альтернативой для Германии". Лидер новой партии Ханс-Георг Масен собирается стать ее председателем.

Бывший глава германской контрразведки, Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen) официально основал новую партию. Учредительное собрание политического объединения под названием "Союз ценностей" (Werteunion) состоялось в субботу, 17 февраля, за закрытыми дверями на судне на Рейне, неподалеку от города Ремаген под Бонном.

Ранее Масен заявлял, что намерен хочет баллотироваться на пост председателя новой партии, которая называет себя "консервативно-либеральной".

Занять место между консерваторами ХДС и правопопулистами АдГ

В интервью телеканалу TV Berlin, показанном накануне вечером, Масен заявил, что в политическом спектре "Союз ценностей" хочет заполнить пробел между консервативным блоком ХДС/ХСС, который, по его словам, "сбился с пути", и правопопулистской "Альтернативой для Германии" (АдГ), которая стала радикальной. "Мы выступаем за традиционные гражданские ценности, которые сделали Германию сильной и которые в конечном итоге сформировали ХДС", - утверждает экс-глава немецкой спецслужбы. По его словам, "Союз ценностей" выступает за свободу, верховенство закона, демократию и толерантность, а также за то, чтобы государство ушло из жизни людей.

Масен был уволен со скандалом

Ханс-Георг Масен много лет был членом ХДС, с 2012 по 2018 год он возглавлял Федеральное ведомство по защите конституции, которое в Германии выполняет функции органов государственной безопасности, но был со скандалом уволен со своей должности. В 2023 году он стал председателем связанного с ХДС и ХСС объединения "Союз ценностей", которое сегодня было преобразовано в одноименную партию.

В последнее время 61-летний политик подвергался все большей критике со стороны ХДС за провокационные и правопопулистские высказывания. В 2023 году была начата процедура его исключения из партии, но в январе текущего года он вышел из нее сам, не дожидаясь исключения.

"Союз ценностей" - уже вторая новая партия, основанная в 2024 году, после "Союза Сары Вагенкнехт". По словам ее представителей, "Союз ценностей", намерен участвовать в земельных выборах в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии в сентябре, но не в европейских выборах, которые пройдут в июне.

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