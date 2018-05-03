Тысячи сальвадорцев протестовали против президента и биткоина

Тысячи человек вышли в воскресенье, 17 октября, на улицы Сан-Сальвадора, выражая протест против правительства президента Найиба Букеле, в том числе против признания биткоина законным платежным средством в стране. По оценкам местных СМИ, в марше в столице Сальвадора приняли участие не менее 4 тысяч протестующих. Недалеко от главной площади города они подожгли куклу, изображающую 40-летнего президента.

Демонстранты, среди которых были феминистские группы, правозащитные организации, сторонники защиты окружающей среды и члены политических партий, выкрикивали лозунги и несли плакаты с надписями "Биткоин - это мошенничество", "Нет диктатуре", "Демократия не обсуждается, она защищается" и "Довольно авторитаризма", передает агентство AFP.

Демонстранты - против увольнения судей Верховного суда

Сальвадорцы протестовали, среди прочего, против решения властей признать биткоин официальной валютой, увольнения в мае 2021 года судей Верховного суда, а также возможности для Букеле претендовать на второй президентский срок подряд.

7 сентября Сальвадор стал первой в мире страной, в которой криптовалюта биткоин получила хождение как официальное платежное средство - наравне с долларом США. Расплачиваться ей можно за все товары и услуги.

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