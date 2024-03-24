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ПолитикаВенесуэла

Выборы президента Венесуэлы: назван новый кандидат оппозиции

Павел Мыльников
24 марта 2024 г.

Претендентом в кандидаты в президенты от Vente Venezuela стала Корина Йорис. Лидеру движения Марии Мачадо запрещено занимать госпосты. Правящая партия выдвинула действующего главу Венесуэлы Мадуро.

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Участницы оппозиционного движения Vente Venezuela Мария Корина Мачадо (слева) и Корина Йорис на пресс-конференции в Каракасе
Мария Корина Мачадо (слева) и Корина ЙорисФото: Ariana Cubillos/AP/picture alliance

Оппозиционное движение Vente Venezuela выдвинуло профессора Корину Йорис в качестве кандидата на выборах президента Венесуэлы. Об этом лидер движения Мария Корина Мачадо заявила в субботу, 23 марта, за несколько дней до окончания периода регистрации кандидатов. "Она пользуется моим полным доверием и поддержкой", - подчеркнула Мачадо.

Йорис уже заявила, что в случае победы на выборах прежде всего освободит политических заключенных. Самому лидеру Vente Venezuela, которая ранее была выбрана кандидатом от оппозиции, Верховный суд в январе запретил занимать государственные посты в течение 15 лет. Большинство видных оппозиционных политиков по решению суда не смогут выдвинуть свои кандидатуры.

Мадуро обвинен в нарушении договоренностей с оппозицией

Мачадо обвиняет главу Венесуэлы Николаса Мадуро в нарушении Барбадосских соглашений с оппозицией. Договоренности были заключены в 2023 году и предполагали проведение свободных и прозрачных выборов с присутствием международных наблюдателей. По итогам соглашений США временно сняли с Каракаса некоторые санкции.

Президентские выборы в Боливарианской Республике ожидаются 28 июля. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы уже выдвинула Мадуро своим кандидатом. Политик находится на посту главы  южноамериканской страны с 2013 года. Оппозиция бойкотировала выборы 2018-го, по итогам которых Мадуро объявил себя главой государства.

Протесты с требованием отставки Мадуро

В январе 2019 года Хуан Гуайдо, занимавший тогда должность председателя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, объявил себя временным президентом страны, принеся присягу. Его поддержали десятки тысяч человек, вышедших на улицы страны с требованием отставки Мадуро. Германия, США и еще более 50 стран признали Гуайдо временным президентом южноамериканского государства. Россия признала легитимность Мадуро.

В конце 2022 года венесуэльский парламент проголосовал за роспуск правительства Гуайдо. В апреле 2023-го политик сообщил об отъезде в США из-за угрозы преследований со стороны правительства Мадуро.

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