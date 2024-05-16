Прямые инвестиции Германии в Казахстан достигли рекорда

Компании из ФРГ заинтересованы в расширении своего присутствия в Казахстане, заявил президент Токаев. Прямые инвестиции Германии в Казахстан составили 712 млн евро, добавил казахстанский лидер.

Прямые инвестиции Германии в Казахстан в 2023 году достигли рекордного уровня в 712 миллионов евро. Такие данные президент центральноазиатской республики Касым-Жомарт Токаев привел на встрече с делегацией Восточного комитета немецкой экономики, сообщило посольство Казахстана в ФРГ в среду, 15 мая. Показатель увеличился на 64 процента по сравнению с 2022-м, отметил глава государства.

Токаев особо выделил положительные тенденции в развитии торгово-экономических связей двух стран, а также растущий интерес немецких компаний к расширению присутствия в Казахстане. В свою очередь председатель Восточного комитета Катрина Клаас-Мюльхойзер (Cathrina Claas-Mühlhäuser) указала на значительный потенциал центральноазиатской республики как важного партнера в достижении целей экономики ФРГ. Германия диверсифицирует внешнеторговые связи с целью повысить устойчивость цепочки поставок и производства, добавила Клаас-Мюльхойзер.

Делегации обеих стран обсудили партнерство Берлина и Астаны в сырьевом, промышленном и технологическом секторах, а также вопросы продовольственной безопасности и сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Участники встречи отметили взаимную выгоду от сотрудничества по формуле "сырье в обмен на технологии".

Задача - продвигать немецкий бизнес в Восточной Европе

Восточный комитет немецкой экономики представляет интересы немецких компаний, работающих на рынках Восточной Европы и постсоветских стран. Задачей объединения является содействие немецкому бизнесу в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Как отмечается на сайте организации, она оказывает своим членам помощь при реализации проектов, налаживании контактов и решении вопросов, связанных с выходом на рынок в том или ином регионе.