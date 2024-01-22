Торговля Германии с Россией: импорта почти нет, экспорт упал

РФ в 2023 продолжала терять значение для немецких фирм, но у ФРГ с ней теперь внешнеторговый профицит на низком уровне. Роль российского рынка становится все более маргинальной.

Было 5-е место среди стран за пределами Евросоюза, теперь 20-е. Так меньше чем за два года снизилось значение России для экспортно ориентированной экономики Германии. Тем не менее поставки продукции Made in Germany в РФ продолжаются, стабилизировавшись на низком уровне. А поскольку импорт российских энергоносителей прекратился, у ФРГ даже возник профицит в двусторонней торговле, чего раньше никогда не было.

Такие выводы следуют из данных о внешней торговле Германии в 2023 году, опубликованные в первые недели января Федеральным статистическим ведомством (Destatis). Так, 22 января оно представило предварительные итоги декабря в торговле Германии с третьими странами. Если в феврале 2022 года, до начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия еще входила в пятерку важнейших рынков сбыта немецкой продукции и была в одной лиге с США, Китаем, Великобританией, Швейцарией, то теперь она на грани того, чтобы выпасть из первой двадцатки.

Немецкий экспорт в РФ: 600-800 млн евро в месяц

Речь, подчеркнем, идет о поставках продукции Made in Germany только в страны, не входящие в Евросоюз. Если же брать еще и партнеров Германии по общему рынку ЕС, которые неизменно покупают у ФРГ больше половины всей ее экспортной продукции, то не только Франция, Италия или Нидерланды, но также Польша, Чехия и Венгрия еще до войны были для немецких экспортеров более важными рынками сбыта, чем РФ. С учетом этих и других стран-членов ЕС Россия находится в списке важных для Германии покупателей ее продукции в третей десятке.

Лекарства стали основной статьей немецкого экспорта в Россию Фото: Klaus Rose/picture alliance

Согласно данным Destatis, немецкие поставки в РФ составили в декабре 2023 года округленно 0,6 млрд евро и снизились по сравнению с декабрем 2022-го на 32,3%. На первый взгляд 600 млн евро за месяц и сокращение за год "всего" на треть выглядят, с российской точки зрения, не так уж плохо, однако все познается в сравнении.

Так, поставки в вышедшую из ЕС Великобританию были в том же месяце в десять раз больше - 6 млрд евро, а США купили в Германии в декабре 2023-го товаров на 11,2 млрд евро - почти в 19 раз больше, чем РФ. Даже далекая Австралия, которая никогда не была приоритетным экспортным рынком для немецкого бизнеса, приобрела в ФРГ за месяц продукцию на 1 млрд евро.

Ранее, 8 января, Destatis представило выборочную, очищенную от календарных и сезонных факторов внешнеторговую статистику за январь-ноябрь 2023 года. Из нее следует, что немецкий экспорт в Россию составил за одиннадцать месяцев прошлого года 8,3 млрд евро, снизившись на 40,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (тогда январь и почти весь февраль прошли еще в нормальном, довоенном режиме, а потом немецкие поставки начали резко падать).

Таким образом, экспорт немецкой продукции в РФ стабилизировался в прошлом году примерно на уровне 700-800 млн евро ежемесячно, а в декабре оказались несколько ниже этого среднего показателя.

В Россию идет менее 0,6% немецкого экспорта

Для сравнения: суммарный экспорт Германии в государства ЕС и в третьи страны достиг в январе-ноябре 2023 года почти полутора триллионов, 1436,5 млрд евро, так что поставки в Россию составили менее 0,6% от этого объема. Поэтому для немецкой экономики в целом российский рынок сбыта стал фактически маргинальным, хотя для некоторых отдельных компаний, продолжающих поставлять в РФ не попавшую под санкции продукцию, он продолжает играть важную или относительно важную роль. Это, прежде всего, поставщики лекарств (медикаменты стали главной статьей немецкого экспорта в РФ) и продуктов питания в широком смысле - как, например, производитель шоколада Ritter Sport.

"Газпром" прекратил поставки газа в Германию по "Северному потоку" за месяц до диверсии на этом газопроводе Фото: Hannibal Hanschke/REUTERS

Из представленных Destatis 8 января данных также следует, что импорт в Германию из России рухнул с января по ноябрь прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 90% и составил за одиннадцать месяцев 3,5 млрд евро, а это менее 0,3% суммарного немецкого импорта. Иными словами, после того, как "Газпром" перестал снабжать Германию газом, а сама ФРГ в соответствии с санкциями ЕС прекратила покупать в РФ нефть, нефтепродукты и уголь, российские поставки имеют для немецкой экономики уж точно только маргинальное значение.

В результате сложилась небывалая в ситуация: у Германии в 2023 году возник профицит в торговле с Россией, что было просто немыслимо при прошлых гигантских поставках российских энергоносителей на немецкий рынок. Впрочем, макроэкономическое значение годового торгового профицита примерно в 5 млрд евро в бизнесе с РФ не стоит преувеличивать. По данным Destatis, за одиннадцать месяцев прошлого года немецкий экспорт на мировой рынок превысил импорт в Германию на 187 млрд евро.

А что с параллельным импортом в РФ?

Правда, встает вопрос, в какой мере продукция Made in Germany попадает в Россию не напрямую, а через другие страны в виде так называемого параллельного импорта. В этой связи часто называют Турцию, которая в 2023 году прочно заняла 5-е место среди крупнейших рынков сбыта немецкой продукции за пределами ЕС. Из ежемесячно публикуемой Destatis внешнеторговой статистики, действительно, следует, что в феврале 2023-го немецкий экспорт на турецкий рынок был почти на 38% выше, чем годом раньше, когда началось вторжение России в Украину, и составил 2,6 млрд евро.

Однако с тех пор месячные объемы поставок практически колебались вокруг этой отметки, а в декабре 2023 года даже снизились до 2,2 млрд евро. Так что о каком-то значительном наращивании немецкого экспорта в Турцию в течение 2023 года не может быть и речи. Соответственно, нет оснований полагать, что через эту страну существенно росли косвенные поставки из ФРГ в РФ.

На рынке в Алматы можно найти и немецкую продукцию Фото: Alexander Korolev/DW

В то же время немецкий экспорт в страны СНГ сильно вырос, о чем Destatis сообщило 13 декабря 2023 года по итогам первых десяти месяцев года. Однако статистики в своем сообщении отметили: если поставки немецкой продукции, главным образом автомобилей и запчастей к ним, в Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан выросли на 1,7 млрд евро, то экспорт в Россию за тот же период сократился на 4,9 млрд евро, так что возможный и веротяный параллельный импорт в РФ через эти постсоветские страны даже близко не компенсировал потери от свертывания прямых торговых связей.

Из всего этого следует главный вывод: Германия продолжала в 2023 году торговать с Россией, но в сильно сократившихся объемах, которые не в состоянии оказать существенного влияния на макроэкономическую ситуацию в ФРГ. При этом немецкие фирмы в два с лишним раза больше продавали в Россию, чем там покупали.

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