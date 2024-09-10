Почему вдруг так резко вырос немецкий экспорт в Россию?

Что происходит в германо-российской торговле? Не начала ли ФРГ нынешним летом резко наращивать поставки своей продукции в РФ? Ведь всего за месяц немецкий экспорт на российский рынок вырос почти на 20%, сообщило Федеральное статистическое ведомства ФРГ (Destatis). Новость об этом на сайте DW вызвала большой интерес и весьма бурную реакцию. Поэтому редакция решила более подробно проанализировать внешнеторговую статистику Германии.

Рост только в месячном исчислении

Итак, Destatis 6 сентября опубликовало очередную ежемесячную сводку о внешней торговле ФРГ. В ней шла речь об итогах июля с поправкой на календарные и сезонные факторы. Статистики прежде всего указали, что экспорт немецкой продукции на мировой рынок составил за этот месяц 130 млрд евро. Это рост на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, июнем, и снижение на 1,2% по сравнению с июлем 2023.

Автомобили концерна Volkswagen ждут в порту Эмдена отправки в США Фото: Jörg Sarbach/picture alliance/dpa

Далее шли данные по торговле со странами Евросоюза, на которые пришлись 56% всех поставок продукции Made in Germany за рубеж, а затем статистика по торговле с крупнейшими партнерами за пределами ЕС. Это США, Китай и Великобритания. В отдельном абзаце Destatis представило показатели экспортно-импортных операций с Россией – не потому, что РФ является крупным партнером (эту роль она стремительно утратила после 2022 года), а потому что это важная политическая тема.

Вот тут и появилась цифра, вызвавшая столь большой резонанс: немецкий экспорт в Россию увеличился в июле по сравнению с июнем на 18,9% до 0,7 млрд евро. В то же время по сравнению с июлем 2023, когда "экспорт в Россию в результате российского нападения на Украину уже находился на очень низком уровне", поставки снизились еще на 6,5%, подчеркивалось в сообщении Destatis.

Таким образом в годовом исчислении немецкие поставки в РФ упали, в краткосрочном, месячном исчислении, резко выросли. Но можно ли в данном случае говорить о всплеске?

А был ли всплеск?

В предыдущей сводке Destatis, за июнь 2024, указывалось, что экспорт в РФ составил 0,6 млрд евро. Поэтому то, что в процентном отношении выглядит как всплеск, в абсолютных цифрах является увеличением поставок на 100 млн евро - для торговли между двумя крупными странами весьма незначительная сумма, теоретически речь может идти об одной единственной дополнительной сделке.

Поток грузовиков с немецкой продукцией на германо-польской границе Фото: Patrick Pleul/dpa ZB/picture alliance

Сравним июльский и июньский показатели с объемами немецкого экспорта в РФ в предшествующие месяцы 2024: 0,6 млрд евро в мае, 0,7 млрд в апреле, 0,6 млрд в марте, 0,7 млрд в феврале, 0,7 млрд в январе. Вывод очевиден: в этом году до середины лета поставки продукции Made in Germany постоянно колебались в узком диапазоне от 600 до 700 млн евро в месяц. Так что "июльский всплеск" оказался всего лишь возвращением на устоявшийся уровень после более слабого июня, но из-за эффекта низкой базы возникло впечатление подлинного скачка.

Соответственно, о реальном увеличении немецких поставок в Россию можно будет говорить только в том случае, если в последующие месяцы, с августа по декабрь, объемы окажутся существенно выше 700 млн евро. Пока же экспорт из Германии в РФ в годовом исчислении продолжает снижаться, причем значительно: по сообщению Восточного комитете немецкой экономки, обобщившего данные Destatis, в первом полугодии 2024 он упал по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года на 25% до 3,7 млрд евро.

Немецкий экспорт в РФ падает третий год подряд

Так что по итогам 2024 года немецкий экспорт в Россию вновь, третий год подряд, окажется в минусе, вопрос лишь в том, насколько большим будет этот минус. Ведь компенсировать в оставшиеся месяцы сокращение на четверть в первом полугодии вряд ли реально, даже если объемы значительно вырастут.

Напомним: в 2022 году немецкие поставки в РФ сократились на 45% до 15 млрд евро, в 2023 году еще раз упали почти на 39% до 8,9 млрд евро, свидетельствуют данные Восточного комитета немецкой экономики.

Раньше одной из важнейших статьей экспорта из ФРГ в РФ была продукция немецкого машиностроения Фото: dpa/picture alliance

Раньше основными статьями экспорта из Германии в Россию были автомобили и комплектующие к ним, а также станки и промышленное оборудование. Многие из этих товарных групп оказались под западными санкциями, а автостроители ФРГ со своей стороны сами отказались от прямых поставок на российский рынок. В результате сегодня основную часть немецкого экспорта в РФ составляют лекарства, медицинская техника и продовольственные товары, указывает интернет-издание Business Insider.

Все это не относится к санкционным товарам и производятся на немецких предприятиях, которые обеспечивают работой жителей Германии и платят налоги в германский бюджет, из которого, в частности, обеспечивается военная и финансовая помощь Украине.

Украина и Казахстан становятся важнее России

В то же время импорт в ФРГ продукции российских компаний составил в июле, согласно сообщению Destatis от 6 сентября, всего 0,1 млрд евро, что на 37,5% меньше, чем в июле прошлого года. Таким образом, Германия, прекратив покупать в РФ нефть, газ и уголь, продолжает снижать закупки и таких товаров, как металлы и удобрения. Импорт из России упал на фоне войны в Украине в целом более чем на 90%.

В результате германо-российский внешнеторговый оборот оказался в 1-м полугодии 2024 меньше суммарного объема экспортно-импортных операций между ФРГ и Украиной, а по итогам 2024 года может оказаться к тому же еще и меньше, чем торговля между ФРГ и Казахстаном. DW подробно писала об этом в статье "Украина и Казахстан все больше заменяют Германии Россию".