Немецкий бизнес озабочен происходящим в Беларуси

Немецкий бизнес с большим беспокойством наблюдает за развитием текущей ситуации в Беларуси. Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес (Oliver Hermes) во вторник, 25 мая. Как отмечается в заявлении, "угон гражданского самолета над Беларусью и арест пассажиров не только резко осуждается с политической точки зрения, но и является еще одним бременем для Беларуси как потенциального места для инвестиций и, следовательно, для белорусской экономики в целом".

Оливер Хермес напомнил, что соблюдение общепризнанных международных норм имеет первостепенное значение для успешных экономических отношений и привлечения иностранных компаний. К таким нормам относятся "неприкосновенность авиаперелетов и международных пассажирских перевозок".

Главное - вернуть доверие

В восточном комитете полагают, что "для Беларуси сейчас крайне необходимо инициировать быстрое политическое разрешение продолжающегося внутриполитического конфликта вокруг президентских выборов в августе 2020 года, чтобы противодействовать непоправимой утрате доверия со стороны собственного населения, местных компаний и международных инвесторов". Хермес напомнил, что комитет в очередной раз настоятельно призывает "к организации круглого стола в качестве важного шага на пути к разрешению конфликта".

Экономически Беларусь сегодня ориентирована, прежде всего на Россию и Евразийское пространство, указывает Оливер Хермес. Объем товарооборота с Германией составил в 2020 году 1,9 млрд евро, причем на импорт белорусских товаров в ФРГ товаров приходится чуть больше четверти этой суммы. Среди 29 стран-партнеров Восточного комитета германской экономики Беларусь занимает 17-е место.

Восточный комитет германской экономики - организация, лоббирующая интересы немецких фирм, которые работают в России, Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

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