Немецкий бизнес вновь увеличивает инвестиции в России

Несмотря на пандемию и внутриполитическую ситуацию в России, немецкий бизнес вновь расширяет инвестиции в этой стране. С января по март текущего года немецкие компании вложили в российскую экономику 1,1 миллиарда евро, сообщила в понедельник, 31 мая, Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) со ссылкой на данные Федерального банка Германии (бундесбанк).

Этот почти на четверть ниже, чем за первый квартал 2020 года. В прошлом году отток инвестиций был столь сильным, что по итогам всего года инвестиционный показатель немецкого бизнеса в РФ оказался отрицательным: из страны было выведено 370 миллионов инвестиций. При этом в 2018 году прямые инвестиции немецких фирм в России достигли рекордного значения 3,4 миллиарда евро. В 2019 году данный показатель составил около 2 миллиардов евро.

AHK о продолжении положительной тенденции

"Положительная тенденция немецких инвестиций в России, существовавшая до начала пандемии, сохраняется", - заявил председатель правления AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp). Он напомнил об "инвестиционном буме прошлых лет" в России, который был отмечен крупными проектами, в частности, сооружением трубопровода "Северный поток - 2", поставками газоочистительных установок компании Linde, современных поездов Siemens, а также масштабными инвестициями автомобилестроителя Volkswagen в российские заводы.

В свою очередь глава AHK Райнер Зеле (Rainer Seele) назвал одной из главных проблем в германо-российских экономических отношениях взаимные санкции ЕС и России. Ссылаясь на данные опроса AHK среди тысячи работающих в РФ немецких компаний, он подчеркнул, что бизнес в ФРГ "надеется на окончание санкционной спирали". "Поэтому мы призываем политиков в Москве, Вашингтоне, Берлине, Брюсселе и Париже приложить еще большие усилия к серьезному диалогу с целью разрешения спорных вопросов", - заявил Зеле.

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