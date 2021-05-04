Ждать ли потепления в России?

Весна-2021 не балует россиян теплом. Суды над сторонниками Навального, давление на независимые СМИ - основание и для пессимистичного политпрогноза от Сергея Елкина на год выборов в Госдуму.
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