Ждать ли потепления в России?

Саакашвили: Минские соглашения ведут к разрушению государственности Украины

Угрозы полномасштабного вторжения России в Украину не было и нет, но есть реальная угроза гибридных провокаций на юге и востоке страны, заявил в интервью DW экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.