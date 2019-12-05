 Немецкий бизнес в России: могло бы быть хуже, но лучше пока тоже не станет | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 10.12.2020

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Экономика

Немецкий бизнес в России: могло бы быть хуже, но лучше пока тоже не станет

Фирмы из Германии страдают от слабого рубля, считают, что власти РФ мало поддерживают бизнес в условиях пандемии, и отмечают резкое ухудшение отношений между Берлином и Москвой.

Два прхожих в масках на Красной площади в Москве

Работающие в России компании из Германии отмечают драматичное ухудшение двусторонних политических отношений, ожидают низкую деловую активность в 2021 году, больше всего жалуются на слабый рубль и считают меры правительства РФ по поддержке бизнеса в условиях пандемии COVID-19 явно недостаточными.

В то же время немецкие фирмы в целом удовлетворены сотрудничеством с Россией, не собираются его сворачивать, по-прежнему убеждены в долгосрочных перспективах российского рынка и считают наиболее привлекательными отраслями IT-технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и возобновляемую энергетику.

Деловой климат в России: значительное охлаждение в условиях пандемии

Таковы ключевые выводы из традиционного ежегодного опроса среди немецких компаний в РФ, проведенного в ноябре уже в 18-й раз Германо-российской внешнеторговой палатой (AHK) в Москве совместно с Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV) в Берлине.

Российский работник Volkswagen

Volkswagen - один из крупнейших немецких инвесторов в России

В анкетировании участвовали 109 фирм из всех основных отраслей. Совокупный оборот этих предприятий в России составляет 13 млрд евро, на них трудятся свыше 60 тысяч россиян. Так что опрос, несомненно, отражает настроения, царящие в немецком бизнес-сообществе в России, хотя в строго научном смысле и не является репрезентативным. Он был представлен журналистам 9 декабря в ходе виртуальной пресс-конференции.

Понятно, что в год пандемии и глобального кризиса оценки делового климата в России и состояния германо-российского экономического сотрудничества не могли не ухудшиться. Но насколько?

Если по итогам 2019 года отрицательную или умеренно отрицательную динамику в деловом климате в России констатировал 31% опрошенных, то теперь эта цифра выросла до 69%. Лишь 12% респондентов отметили в нынешнем году положительную или умеренно положительную динамику (в прошлом году 30%). Для 19% ничего не изменилось.

Фирмы из Германии не расширяют, но и не сокращают бизнес в РФ 

В то же время на бизнесе непосредственно немецких компаний, судя по опросу, такое ухудшение общей ситуации особенно сильно не сказалось. Отвечая на вопрос "Как вы оцениваете актуальное экономическое состояние вашего предприятия в России?", 52% назвали его удовлетворительным, а 37% хорошим и даже очень хорошим. Плохо или очень плохо дела в России идут сейчас лишь у 11% участвовавших в анкетировании фирм из Германии. 

Завод сельхозтехники Claas в Краснодаре

Завод сельхозтехники Claas в Краснодаре за последние два месяца принял на работу 70 новых сотрудников

В 2021 году 37% опрошенных ждут негативного развития в экономике России, 27% - стагнации. Таким образом, 64% не рассчитывают в следующем году на  улучшение ситуации. На положительную динамику надеются только 36%.

Лишь 23% фирм прогнозируют увеличение своего экспорта в РФ в следующем году, тогда как 61% исходит из того, что он останется неизменным, а 16% опасаются его снижения (в два с лишним раза больше, чем год назад).   

В этой ситуации абсолютное большинство немецких фирм не собирается расширять свой бизнес: 71% не планируют в ближайшие двенадцать месяцев новые инвестиции в российскую экономику. Но и сворачивать его они тоже не собираются. Поэтому массовых увольнений на немецких предприятиях в РФ можно не опасаться. 59% фирм исходят из того, что число работников останется неизменным, а 32% даже настроены на его увеличение. Сокращения штатов ожидают лишь 9%. Год назад так считали 15%.

Слабый рубль - главная проблема немецкого бизнеса в России

Участникам опроса было предложено назвать пять факторов, которые в настоящий момент наиболее отрицательно влияют на их предпринимательскую деятельность в России. Почти три четверти (72,5%) указали на изменение валютного курса. Так что слабый рубль стал в этом году главной проблемой немецкого бизнеса на рынке РФ.

Райнер Зеле

Райнер Зеле, президент AHK в Москве и глава OMV в Вене

На втором месте с большим отрывом оказались меры против пандемии коронавируса, которые отметили 45%. При этом больше всего бизнесу мешали ограничения передвижения как между двумя странами, так и внутри России. Мнения немецких фирм о влиянии пандемии COVID-19 на их дела в России распределились так: у 45% бизнес немного пострадал, у 5% почти не пострадал, у 3% вообще не был затронул. В то же время 39% компаний сильно пострадали, а 8% очень сильно.

Чем работающие в России немецкие компании весьма недовольны, так это мерами правительства РФ по поддержке бизнеса во время пандемии. 50% опрошенных назвали их недостаточными, еще 14% - абсолютно недостаточными. "Немецкий бизнес ждет от российских властей дальнейших импульсов для поддержания конъюнктуры", - подчеркнул президент AHK Райнер Зеле (Rainer Seele), в прошлом - глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall, а теперь возглавляющий австрийский концерн OMV.

Германо-российские отношения: резкое ухудшение в 2020 году

Проведенный в условиях всемирного экономического кризиса опрос вновь подтвердил твердую уверенность немецких компаний в долгосрочных перспективах российского рынка. 45% считают, что значение России для их бизнеса в будущем возрастет, по мнению еще 7% возрастет даже сильно. 38% ожидают, что роль РФ останется на нынешнем уровне, и лишь 10% ждут ее снижения.

К отраслям, которые в будущем будут расти в России наиболее высокими темпами, опрошенные отнесли информационные технологии/телекоммуникации, сельское хозяйство/пищевую промышленность, индустрию здравоохранения и возобновляемую энергетику/энергоэффективность. В ходе пресс-конференции много говорили также о сотрудничестве в области водородных технологий

Оливер Хермес, председатель Восточного комитета немецкой экономики

Оливер Хермес, председатель Восточного комитета немецкой экономики

Немецким бизнесменам были заданы и чисто политические вопросы. На просьбу оценить изменение двухсторонних отношений между Германией и Россией за минувшие 12 месяцев целых 70% отметили, что они ухудшились. "Это драматичный сдвиг, вызывающий большую тревогу, ведь всего год назад ухудшение отношений отмечали всего 8 процентов", - отметил на пресс-конференции председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес (Oliver Hermes).

Отвечая на вопрос журналистов о причинах столь резкого изменения оценки состояния германо-российских связей, он упомянул дело Навального, убийство в Тиргартене (в этом году как раз начался суд над российским киллером, расстрелявшим в центральном районе Берлина бывшего чеченского командира по заданию, как считает следствие, властей РФ) и в целом геополитическую напряженность. Деловые круги ФРГ, добавил Оливер Хермес, просто обязаны внести свой вклад в улучшение отношений двух стран.

Работающим в России немецким фирмам был также задан вопрос, как на их предпринимательской деятельности отразятся результаты президентских выборов в США. 78% считают, что никак, 13% ожидают отрицательных последствий, 9% - положительных.  

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