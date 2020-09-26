 Торговый оборот между ФРГ и Россией сократился на четверть | Новости из Германии о Германии | DW | 27.11.2020

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Германия

Торговый оборот между ФРГ и Россией сократился на четверть

Сокращение оборота между ФРГ и Россией в объеме 24,5 процента зафиксировал Восточный комитет германской экономики. За первые девять месяцев 2020 года немецкий экспорт в Россию уменьшился более чем на треть.

Глава Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес

Глава Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес

На фоне пандемии коронавируса торговый оборот между Германией и Россией сократился за первые девять месяцев текущего года почти на четверть, а немецкий экспорт в РФ - более чем на треть. В годовом исчислении оборот уменьшился на 24,5%, а экспорт - на 33,6 процента, российский импорт в ФРГ за тот же период сократился на 13,8%, сообщил глава Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес (Oliver Hermes) в пятницу, 27 ноября.

В абсолютный величинах торговый оборот между Германией и Россией составил за отчетный период 32,7 млрд евро. Это значительно меньше, чем оборот с Польшей (88 млрд) и Чехией (59,6 млрд евро), которые лидируют в списке торговых партнеров ФРГ в Восточной Европе.

Хорошие показатели в третьем квартале

По словам Хермеса, хорошие показатели в третьем квартале 2020 года позволили немецкой внешней торговле несколько отыграть вызванные пандемией потери: если в первом полугодии эти потери по сравнению с предыдущим годом составляли 14,6 процента, то к концу сентября они уменьшились до 11,8 процента.

Восточный комитет германской экономики - организация, лоббирующая интересы фирм из Германии, которые работают в России, Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

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    Автор: Андрей Гурков


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