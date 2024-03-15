ФРГ резко снизила выбросы CO2. Помог спад в промышленности

Ренессанса угля не случилось, достижение Германией климатических целей к 2030 году уже не выглядит нереалистичным. Хуже всего декарбонизация идет в сфере автомобильного транспорта.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло". Германия в 2023 году резко, более чем на 10%, сократила выбросы в атмосферу парниковых газов. Теперь достижение к 2030 году амбициозных планов ФРГ по защите климата впервые выглядит реалистичным. Однако этот успех отчасти объясняется сокращением промышленного производства. Но только отчасти. Ускорение декарбонизации обеспечила главным образом немецкая электроэнергетика.

Электроэнергетика ФРГ: все меньше угля и больше ВИЭ

"Это связано прежде всего с очень успешным расширением мощностей возобновляемой энергетики", - подчеркнул глава Федерального ведомства по охране окружающей среды (Umweltbundesamt, UBA) Дирк Месснер (Dirk Messner), комментируя представленный 15 марта в Берлине отчет об эмиссии в Германии в прошлом году CO2 и других парниковых газов.

После начала полномасштабной войны в Украине, напомнил он, многие высказывали опасения, что она приведет к ренессансу угля и других ископаемых энергоносителей. "Сегодня мы знаем, что этого не произошло", - заявил Дирк Месснер. В прошлом году немецкая электроэнергетика снизила эмиссию более чем на 20%, а ведь именно эта отрасль выбрасывает в атмосферу наибольшее количество вредных для климата газов.

UBA отметило, что электростанции использовали "существенно меньше угля" - как местного бурого, так и импортного каменного. Одновременно в Германии значительно выросла генерация электроэнергии с помощью ветра и солнца. В результате доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электричества, как уже сообщалось ранее, в 2023 году впервые превысила 50%.

Глава UBA Дирк Месснер в марте 2023 года представлял прогноз снижения выбросов парниковых газов. Результат превзошел ожидания Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Спад производства в энергоемких отраслях

Однако определенную роль сыграло и снижение спроса на электричество и тепло со стороны энергоемких отраслей немецкой экономики, констатировало ведомство и указало на сокращение промышленного производства, вызванного "неблагоприятным развитием конъюнктуры" (ВВП Германии в прошлом году незначительно, но сократился) и "высокими производственными расходами".

На это указал и Роберт Хабек (Robert Habeck), министр экономики и защиты климата ФРГ. Комментируя отчет UBA о сокращении выбросов парниковых газов, он признал, что в нем есть "свет и тени" и что данные за 2023 год - "это не то, что можно выставить в витрине". Как бы то ни было, выбросы индустриального сектора снизились в прошлом году на 7,7%, и это было связано не только с падением производства, но и с целенаправленной декарбонизацией различных промышленных процессов, чем сейчас занимается растущее число немецких индустриальных компаний.

Математические модели показали: климатические цели достижимы

В любом случае самое резкое снижение выбросов со времени объединения Германии в 1990 году привело к тому, что математические модели впервые показали достижимость провозглашенных в ФРГ целей по защите климата. Промежуточные цели состоят в том, чтобы на пути к климатической нейтральности к 2030 году снизить эмиссию парниковых газов на 65% по сравнению с 1990 годом. Расчеты в предыдущем отчете UBA указывали на вероятность снижения на 49%. Моделирование по итогам 2023 года вышло на показатель 64%.

Поэтому глава UBA Дирк Месснер заверил, что "c оптимизмом оценивает возможность достижения национальных климатических целей к 2030 году". А министр экономики и защиты климата Роберт Хабек подчеркнул, что "Германия впервые вышла на нужный курс", отметив при этом, что цели будут достигнуты в условиях оздоровления экономики. Ведь математические модели исходят на ближайшие годы из стабильного, хотя и не очень высокого роста ВВП ФРГ.

Автомобильный транспорт по-прежнему сильно отстает

Пробка на автобане близ Кельна: добиться значительного снижения выбросов CO2 немецким автотранспортом пока не удалось Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Наряду с энергетикой и промышленностью секторальные цели по снижению выбросов выполнили и перевыполнили в прошлом году также сельское хозяйство и сфера переработки мусора. Сектор недвижимости сумел благодаря теплоизоляции, повышению энергоэффективности жилых, офисных и промышленных зданий и внедрению тепловых насосов снизить эмиссию на 7,5%, однако вновь превысил предписанную ему ежегодную норму, хотя теперь уже и ненамного.

Так что хуже всего дела с декарбонизацией по-прежнему обстоят в Германии в транспортной сфере, где эмиссия вновь оказалась намного выше нормы, хотя и снизилась за год на 1,2%. Однако это произошло, подчеркивает UBA, не столько из-за эффективных мер защиты климата, сколько из-за сокращения грузовых автоперевозок в условиях экономического спада. При этом интенсивность движения легкового автотранспорта в прошлом году даже немного выросла. А выехавшие в прошлом году на дороги Германии новые электромобили лишь "слегка" способствовали снижению эмиссии, отмечается в сообщении ведомства по защите окружающей среды.

Декарбонизация в Германии на фоне войны в Украине

Таким образом, Германия продолжает целеустремленно добиваться декарбонизации, иными словами - неуклонного снижения потребления в стране природного газа, нефти и особенно угля, и по итогам 2023 года добилась, хотя и не во всех секторах, настолько существенного прогресса, что ее климатические цели на 2030 год уже не выглядят недостижимыми.

Другой вопрос - способствуют ли все эти усилия реальному сокращению эмиссии CO2 в Европе в ситуации, когда российская война в Украине ведет к гигантским выбросам парниковых газов. Однако для Германии это не повод отказываться от целей и обязательств, которые она, как и многие другие страны, взяла на себя в рамках глобальной повестки защиты климата.

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