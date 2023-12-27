Немцы установили новый рекорд в утилизации мусора

В 2022 году объем бытовых отходов в Германии сократился на 8,2 процента - до 37 млн тонн. По данным Федерального статистического ведомства (Destatis ), на каждого жителя ФРГ в прошлом году пришлось около 438 килограммов бытовых отходов, что составляет 1,3 кг на каждого в день. Это свежие цифры, которые были опубликованы в декабре 2023 года. Данный показатель является самым низким за всю историю с начала подсчетов в 2004 году. Исследователи называют зафиксированное ими снижение "удивительным", так как в 2022 году население Германии выросло на 1,1 миллиона человек.

Что оказывается в мусоре чаще всего?

В Германии с 1990-х годов делается больший упор на разделение мусора. В каждом доме есть отдельные контейнеры для бумаги, упаковки, био- и прочих отходов. В свою очередь такой порядок облегчает классификацию и учет видов отходов. Так, в 2022 году из общего объема мусора, вывезенного из частных домовладений и аналогичных учреждений, 34 процента пришлось на бытовые предметы, которыми обычно заполняются так называемые желтые контейнеры или специальные мешки. В них разрешается выбрасывать упаковку, включая пластик, алюминиевую фольгу, пенопласт и другие вещи, которые подлежат переработке или сжиганию. На всех предназначенных для этих отходов контейнерах есть специальная эмблема, потому что по закону производители отвечают за утилизацию произведенных ими товаров и упаковки и после их употребления. 31 процент отходов - вторсырье: бумага, картон, стекло. Их, как правило, можно сдать в специальных пунктах. 27 процентов составили органические отходы: остатки пищи, трава, листья, земля и т.д. Крупногабаритных предметов было 7 процентов от общего количества, а на прочий "вредный" мусор типа батареек, лампочек, аккумуляторов, небольших электроприборов или краски пришлось всего 0,5 процента. Кстати, Германия - чемпион по переработке мусора в Европе: более трех четвертей отходов здесь имеют шанс на новую жизнь. Часть мусора вывозится из страны. Так, в 2022 году из Германии ушло около 735 тысяч тонн пластиковых отходов - больше, чем из какого-либо другого государства в ЕС. Значительную часть приняли на утилизацию Нидерланды - 153 тысячи тонн, а также Турция - 92 тысячи тонн, Польша - 81 тысячу тонн и другие страны.

Чем моложе население, тем больше мусора

По данным Федерального статистического ведомства , в последнее время в Германии ежегодно выбрасывается примерно 11 миллионов тонн продуктов, что в пересчете на жителей составляет около 78 кг на человека. Если говорить о том, что немцы выбрасывают чаще всего, то это фрукты и овощи - 35 процентов от общего количества органических отходов. Затем следуют готовые блюда - 15 процентов, хлеб и выпечка - 13 процентов, напитки - 12 процентов, молочные продукты - 9 процентов, полуфабрикаты и замороженные изделия - 6 процентов. При этом исследователи отмечают, что чем моложе люди, тем больше продуктов оказывается у них в помойке.

В целом в странах ЕС ежегодно появляется примерно 2,2 млрд тонн отходов.

Смотрите также: