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Елка для белой медведицы в Ганноверском зоопарке Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance
КультураГермания

Что делают с елками после праздников в Германии

Наталия Королева
36 мин. назад

Каждый год после новогодних праздников немцы выносят из своих домов и квартир около 27 миллионов елок. А что происходит с использованными деревьями после этого?

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Еще вчера она стояла, нарядно украшенная, переливалась блестящими разноцветными гирляндами и источала волшебный хвойный аромат. Но вот новогодние праздники подошли к концу. Пришла пора снять праздничные украшения и сложить их в коробки, а потускневшую красавицу-елочку - демонтировать. Согласно оценкам Федерального объединения производителей новогодних елок (BVWE), каждый год после новогодних праздников немцы выносят из своих домов и квартир около 27 миллионов елок. А что происходит с использованными деревьями после этого?

Вывоз елок строго по расписанию

В Германии утилизация елок - хорошо налаженный процесс. В конце года жители каждого населенного пункта получают по почте специальные календари на следующий год, где указаны даты вывоза различных видов мусора. Такое расписание бесплатно рассылают муниципалитеты либо компании по переработке отходов. Ознакомиться с ним можно и в интернете.

В Германии елки выбрасывают только в определенные дни
В Германии елки выбрасывают только в определенные дниФото: picture-alliance/dpa/M. Kusch

Регламентом предусмотрены и отдельные дни для сбора использованных елок. Как правило, они выделяются в середине января, когда новогодние праздники позади. Но у каждого микрорайона обычно свое расписание. В любом случае, накануне вам просто нужно вынести полностью освобожденную от украшений елку на улицу и оставить ее у мусорного контейнера, где наутро за ней прибудет специальный транспорт. Эта услуга бесплатная.

Если же вы не успеете выставить елку вовремя, вам придется потом вывозить ее в пункт приема самостоятельно. Впрочем, вы можете дерево измельчить и выкинуть в контейнер для биоотходов, какие в Германии стоят во многих дворах. Вывозить старые елки на свалку или выбрасывать их в лесу в Германии строго запрещено, поскольку они разлагаются долго и плохо, обильно выделяя при этом парниковые газы. Нарушителям этого предписания грозит штраф. Его размеры от федеральной земли к федеральной земле разнятся. В Баден-Вюртемберге, например, он составляет от 25 до 50 евро за неправильную утилизацию одной елки, а в Гамбурге - 100 евро за одну нелегально выброшенную елку.

Брикеты из опилок
Брикеты из опилок Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Как применяют отслужившие елки

В Германии есть несколько способов утилизации отслуживших новогодних елей. Старые елки измельчают в специальных дробильных машинах, перемалывают в опилки и делают из них компост, используемый потом в садах и парках, а также в фермерских хозяйствах. Ветки, срубленные с ели, зачастую применяют в качестве укрывного материала для грядок на огородах. Они будут защищать растения от холода, эффективно поддерживать влажность почвы, препятствовать росту сорняков. Такое "покрывало" полезно и тем, что оно активно выделяет фитонциды, которые не дают разгуляться ни бактериям, ни грибкам, ни насекомым-вредителям.

Древесина использованных елей идет на производство вешалок для одежды, санок, детских игрушек, сувениров, мебели, а также деревянных ножей для резки масла. А опилки и хвою нередко используют для изготовления прессованных брикетов для топки печей.

В настоящее время для обогрева своих домов практичные и любящие природу немцы отдают предпочтение именно этому экологически чистому топливу. К тому же благодаря низкой влажности и высокой плотности температура горения у топливных брикетов в полтора-два раза выше, чем у обычных дров. Один поддон вместимостью в одну тонну брикетов из опилок в Германии стоит от 300 евро до 700 евро в зависимости от качества и ситуации на рынке.

Выброшенные деревья сжигают и на теплоэлектростанциях. Например, ежегодно в одном только Берлине собирают 350 тысяч елок, при сожжении которых вырабатывается энергия в объеме, достоточном для того, чтобы весь год обеспечивать теплом и электричеством 500 домашних хозяйств.

Берлин
Елка для слона в Берлинском зоопарке Фото: Gero Breloer/dpa/picture-alliance

Лакомство для животных

А еще немцы скармливают елки животным - как тем, что обитают в лесах, так и питомцам зоопарков. Хотя речь в этом случае идет не об отстоявших праздники сухих елях, а о свежих, поступивших прямо от фермера или из магазина - из числа тех, что не удалось продать к праздникам. К тому же, предварительно растения подвергают фитосанитарному контролю - чтобы предотвратить занос опасных болезней и паразитов, а также на предмет наличия пестицидов. Обычно этим занимаются сотрудники санэпидстанций. В преддверии новогодних праздников Кельнский зоопарк, например, скармливает животных от 50 до 100 елок, Штутгартский зоопарк - до 150-ти.

Хвою, богатую витаминами, микроэлементами, эфирными маслами, в равной степени обожают и обитающие в немецких лесах дикие кабаны с козами, и представители экзотической фауны, живущие в зоопарках Германии, - слоны, верблюды, ламы. Для них это самый что ни на есть изысканный деликатес, а для зоопарков - возможность разнообразить рацион питомцев.

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