Германия отстает в развитии от других индустриальных стран

По данным ОЭСР, Германия - одна самых медленно развивающихся промышленно развитых государств. В 2024 году ее ВВП увеличится лишь на 0,1 процента.

Германия, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), остается одной из самых медленно развивающихся индустриальных стран. В нынешнем году ВВП Германии увеличится лишь на 0,1 процента, говорится в прогнозе ОЭСР для cтран G20, обнародованном в среду, 25 сентября. Только в мае эксперты организации еще прогнозировали рост на уровне 0,2 процента.

Из крупных промышленно развитых стран хуже ситуация лишь в Японии, где объем ВВП должен даже сократиться на 0,1 процента. По другим индустриальным странам прогнозы ОЭСР значительно лучше. К примеру, во Франции ожидается прирост ВВП на 1,1 процента, в Италии - на 0,8, а в Испании - на 2,8 процента.

Неутешительные прогнозы на 2025 год

По мнению экспертов ОЭСР, Германия будет оставаться в самом хвосте списка и в предстоящем, 2025 году. На 2025 для ФРГ прогнозируется прирост экономики на уровне одного процента (майский прогноз - 1,1 процента). При этом в предстоящем году находящаяся ныне на последнем месте Япония должна обогнать Германию - для нее прогнозируется рост в объеме 1,4 процента.

Вновь улучшится экономическая ситуация и в других крупных странах еврозоны - рост ВВП во Франции должен составить 1,2 процента, в Италии - 1,1 и в Испании - 2,2 процента. Для всей мировой экономики ОЭСР и на текущий, и на предстоящий годы прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2 процента.