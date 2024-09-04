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Экономика и бизнесГермания

В Германии прогнозируют рецессию второй год подряд

Роман Сулима
4 сентября 2024 г.

Кильский институт IfW ожидает в текущем году снижение немецкого ВВП на 0,1 процента.

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Контейнеры в порту Гамбурга
Фото: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance

Кильский институт мировой экономики (IfW) второй раз подряд понизил прогноз экономического развития Германии. Согласно его осеннему прогнозу, опубликованному в среду, 4 сентября, валовой внутренний продукт (ВВП) снизится на 0,1 процента в 2024 году. В июне в IfW прогнозировали рост на 0,2 процента после того, как в 2023 году крупнейшая экономика Европы сократилась на 0,3 процента. Прогноз на 2025 год тоже пессимистичен - снижение роста ВВП с 1,1 до 0,5 процента.

"Промышленность находится в состоянии рецессии, а частные домохозяйства сдерживают потребление, несмотря на рост реальных доходов", - заявили в IfW, назвав причины такого прогноза. В то же время инвестиции продолжают страдать от высокого уровня неопределенности и сложных условий финансирования, уточнили в институте.

Надежды связаны с ЕЦБ

Согласно ожиданиям IfW, импульс росту инвестирования может придать Европейский центральный банк (ЕЦБ), который в июне впервые снизил ключевую процентную ставку с рекордно высокого уровня в 4,50 процента до нынешних 4,25 процента. Скорее всего в ближайшие месяцы он продолжит смягчать свою денежно-кредитную политику, что должно привести к удешевлению кредитов.

"Продолжающийся рост реальных доходов также должен привести к умеренному оживлению частного потребления, - считают в IfW. Рост важных рынков сбыта также может несколько стимулировать экспортный бизнес". При этом, по прогнозу института, рост экономики несколько усилится только в 2026 году и составит 1,1 процента.

Инфляция продолжит снижение, безработица вырастет

По данным IfW, инфляция продолжит снижаться и ближайшие два года, вероятно, составит два процента, после 2,2 процента в текущем году и 5,9 процента в 2023-м. Уровень безработицы, напротив, вырастет с 5,7 процента в 2023 году до 6,1 процента в 2025-м. В будущем "последствия демографических изменений будут становиться все более очевидными", предупреждают исследователи. Ожидается, что это приведет к снижению уровня занятости в 2026 году.

Согласно прогнозам, Германия сможет сократить свой дефицит. В ближайшие два года он составит всего 1,7 процента от объема экономического производства по сравнению с 1,9 процента в 2024 году.

 

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