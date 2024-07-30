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Экономика и бизнесГермания

Инфляция в Германии в июле составит 2,3 процента

Александра Иванова
30 июля 2024 г.

Экономическая конъюнктура в Германии во втором квартале 2024 года оказалась хуже, чем ожидалось. ВВП страны в этот период уменьшился на 0,1 процента.

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Стройка в Гамбурге
Эксперты видят в экономике ФРГ слабые инвестиции и спад в строительствеФото: ABBfoto/picture alliance

Уровень инфляции в Германии составит в июле 2024 года 2,3 процента. Таковы предварительные данные, обнародованные Федеральным статистическим ведомством в Висбадене во вторник, 30 июля.

Прогнозы основаны на сравнении показателей индекса потребительских цен с уровнем того же месяца предшествующего года. При этом по сравнению с июнем текущего года потребительские цены в Германии вырастут на 0,3 процента, следует из сообщения. Инфляция без учета цен на продовольствие и энергоносители, часто называемая базовой, по предварительным данным, составит в июле 2,9 процента.

Сокращение ВВП Германии

В то же время экономическая конъюнктура в Германии во втором квартале 2024 года оказалась хуже, чем ожидалось. По предварительным данным Федерального статистического ведомства, ВВП ФРГ в этот период уменьшился на 0,1 процента. Для сравнения: в первом квартале 2024 года экономика ФРГ продемонстрировала незначительный рост в 0,2 процента. Именно поэтому наблюдатели возлагали надежды на то, что этот тренд продолжится.

"После сокращения объема экономики во втором квартале над Германией нависла угроза отката в рецессию", - констатирует агентство dpa.

Эксперты связывают сложившуюся в стране экономическую ситуацию со слабыми инвестициями, а также со спадом в строительной сфере. Учитывая, что экономика Германии ориентирована на экспорт, подобное развитие отражается и на ситуации во всей еврозоне. Впрочем, по данным европейского статистического ведомства Eurostat, суммарный ВВП еврозоны во втором квартале текущего года все же слегка вырос - на 0,3 процента. В частности, это связано с ростом объема экономик таких стран, как Франция, Италия и Испания.

По прогнозам Немецкого федерального банка (Bundesbank), улучшения экономической ситуации в Германии стоит ожидать лишь в 2025 году. Тогда ВВП страны увеличится на 1,1 процента, считают его эксперты.

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