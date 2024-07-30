ВВП Германии в апреле-июне сократился на 0,1%

Особенно сильно упали вложения в машины и оборудование, а также строительство. Экономика Германии сокращается, пока другие страны ЕС демонстрируют рост.

ВВП Германии во втором квартале 2024 года сократился на 0,1% по сравнению с первым кварталом. Об этом сообщило во вторник, 30 июля,Федеральное статистическое ведомство ФРГ .

В январе-марте ВВП Германии вырос на 0,2% по сравнению с октябрем-ноябрем 2023 года. Но в апреле-июне рост прекратился. Особенно заметно снизились инвестиции в машины и оборудование, а также строительство. Если сравнивать второй квартал этого года с тем же периодом 2023 года, то ВВП Германии вырос на 0,3%. Но если вычесть дополнительный рабочий день в 2024 году, то он упал на 0,1%.

Экономика ФРГ в кризисе

Агентство Reuters называет снижение ВВП ФРГ "неожиданным", так как опрошенные им экономисты предсказывали его рост, пусть и небольшой. Германия отстает от других стран Евросоюза: во Франции ВВП весной вырос на 0,3%, в Испании - на 0,8%.

"Германская экономика увязла в кризисе. И в третьем квартале едва ли стоит ожидать улучшений", - заявил Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe) из мюнхенского Института экономических исследований ifo. Каждый месяц он публикует индекс деловых настроений, отражающий мнение 9000 немецких предприятий о текущей ситуации и ожиданиях. Это один из важнейших показателей состояния немецкой экономики. В июле он упал третий месяц подряд.

Рост потребительских настроений

При этом потребительские настроения в ФРГ улучшаются. Готовность совершать крупные покупки достигла максимума с марта 2022 года, выяснило агентство маркетинговых исследований GfK и Нюрнбергский институт рыночных решений (Nürnberg Institut für Marktentscheidungen). Это объясняют ростом реальных доходов населения и экономическим эффектом Евро-2024.

Правительство ФРГ ожидает роста ВВП страны на 0,3% в 2024 году. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, ни одна другая крупная индустриальная страна в мире не покажет столь плохих результатов. Одной из причин ОЭСР называет энергоемкую промышленность, которая страдает от роста цен на энергоносители, а также меры властей по жесткой экономии.