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Экономика и бизнесГермания

Риск рецессии в экономике Германии вырос

Жан Рофе
15 августа 2024 г.

Экономисты IMK оценивают вероятность рецессии в немецкой экономике почти в 50%. Это объясняется ухудшением показателей финансового рынка и настроений инвесторов.

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Сотрудник предприятия MSG Ammendorf в городе Галле (фото из архива)
Объемы производства и новых заказов в обрабатывающей промышленности ФРГ дают проблеск надеждыФото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Риск того, что экономика Германии в ближайшие три месяца столкнется с рецессией, за последние недели увеличился, сообщил немецкий Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) в четверг, 15 августа. Если в начале июля данный показатель составлял 44,4%, то в настоящее время он достиг 49,2%.

По данным IMK, повышение риска рецессии в значительной степени обусловлено ухудшением ряда показателей финансового рынка и настроений инвесторов. Особенно сильно на это повлияло относительно высокое число корпоративных банкротств в последнее время, а также низкие значения отраслевых индексов менеджеров по закупкам (PMI) практически во всем мире, пишут экономисты.

Экономике не хватает импульсов

"Немецкой экономике по-прежнему не хватает импульсов для выхода из стагнации, - отметил эксперт IMK Петер Хольфельд (Peter Hohlfeld). - Хотя объемы производства и новых заказов в обрабатывающей промышленности в последнее время сигнализируют о проблеске надежды, спрос на товары, особенно из-за рубежа, пока остается слишком слабым, чтобы промышленность могла дать какой-либо импульс".

Частное потребление, по словам Хольфельда, также восстанавливается не так быстро, как ожидалось, несмотря на положительную динамику реальных доходов населения, которая сохраняется уже три квартала подряд.

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