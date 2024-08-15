Риск рецессии в экономике Германии вырос

Экономисты IMK оценивают вероятность рецессии в немецкой экономике почти в 50%. Это объясняется ухудшением показателей финансового рынка и настроений инвесторов.

Риск того, что экономика Германии в ближайшие три месяца столкнется с рецессией, за последние недели увеличился, сообщил немецкий Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) в четверг, 15 августа. Если в начале июля данный показатель составлял 44,4%, то в настоящее время он достиг 49,2%.

По данным IMK , повышение риска рецессии в значительной степени обусловлено ухудшением ряда показателей финансового рынка и настроений инвесторов. Особенно сильно на это повлияло относительно высокое число корпоративных банкротств в последнее время, а также низкие значения отраслевых индексов менеджеров по закупкам (PMI) практически во всем мире, пишут экономисты.

Экономике не хватает импульсов

"Немецкой экономике по-прежнему не хватает импульсов для выхода из стагнации, - отметил эксперт IMK Петер Хольфельд (Peter Hohlfeld). - Хотя объемы производства и новых заказов в обрабатывающей промышленности в последнее время сигнализируют о проблеске надежды, спрос на товары, особенно из-за рубежа, пока остается слишком слабым, чтобы промышленность могла дать какой-либо импульс".

Частное потребление, по словам Хольфельда, также восстанавливается не так быстро, как ожидалось, несмотря на положительную динамику реальных доходов населения, которая сохраняется уже три квартала подряд.