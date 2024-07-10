Военная обязанность в ФРГ может сократить ВВП на 70 млрд

Согласно анализу немецкого института экономических исследований, возвращение к обязательной военной службе обойдется экономике Германии от трех до семидесяти миллиардов евро в год в зависимости от выбранного сценария.

По данным анализа мюнхенского института экономических исследований ifo по заказу Минфина ФРГ, возрождение обязательной военной службы в Германии может обойтись федеральной экономике в миллиарды евро. Из расчетов ученых, опубликованных в среду, 10 июля, следует, что в зависимости от избранного сценария, этот шаг приведет к сокращению ВВП ФРГ на сумму от трех до 70 млрд евро.

В анализе рассматриваются затраты на обязательную военную службу в трех сценариях. Если обязательная военная служба затронет всю население в призывном возрасте, то экономическое производство в стране сократится на 1,6 процента или чуть менее 70 млрд евро. Если будет призвано чуть менее четверти этой категории граждан, как это было в случае предыдущей версии обязательной военной службы, то экономическое производство может сократиться на 0,4 процента, или на 17 млрд евро. Если же в армию будут призваны только пять процентов возрастной группы, как это сейчас происходит в Швеции, то, по данным Ifo, снижение составит 0,1 процента или три миллиарда евро.

Эксперты видят иные решения

"Обязательная военная служба в рамках обязательного социального года приведет к ежегодным экономическим затратам, которые примерно равны объему средств из оборонного бюджета и специального фонда бундесвера вместе взятых", - говорит военный эксперт Ifo Марсель Шлеппер (Marcel Schlepper).

"В качестве альтернативы обязательной военной службе было бы разумнее предоставить бундесверу больше ресурсов, чтобы сделать его более привлекательным в качестве работодателя", - отмечает эксперт ifo Пану Поутваара (Panu Poutvaara), видя тем самым решение в повышении зарплат рекрутам.

Несмотря на то, что это создаст большую нагрузку на государственный бюджет, отмечает эксперт, общие экономические издержки будут распределены более равномерно и составят почти вдвое меньше, чем при обязательной военной службе: 37 вместо 70 миллиардов евро (при так называемом "100-процентном" сценарии), 9 вместо 17 миллиардов евро (при "25-процентном") и 2 вместо 3 миллиардов евро (при использовании "шведской" модели). При рыночном решении военный потенциал бундесвера в каждом сценарии будет расти в той же степени, что и при обязательной военной службе, отмечают в ifo.

Исследователей также беспокоит вопрос справедливости: если лишь небольшая часть людей призывного возраста будет призвана на обязательную военную службу, это может вызвать у населения возмущение, говорит Поутваара. С другой стороны, при рыночном решении с более высокими зарплатами придется финансировать более высокие государственные расходы в равной степени, отмечает он.

Министр обороны ФРГ предложил план расширения бундесвера

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) намерен значительно увеличить численность личного состава бундесвера с помощью новой модели военной службы в ФРГ. Свои планы Писториус представил 12 июня в комитете бундестага по обороне.

В частности, он предложил ввести действительную военную службу сроком на шесть месяцев с возможностью ее продления. Министр указал, что речь не идет о возврате к старой модели всеобщей воинской обязанности. Новая система должна сочетать добровольность с обязывающими элементами.

Пять тысяч призывников ежегодно

В Германии каждый год примерно 400 тысяч юношей достигают 18-летнего возраста, указал министр. Предлагается высылать им обязательные для ответа опросники, чтобы выяснить их готовность и способность к военной службе. Борис Писториус исходит из того, что четверть молодых людей проявит интерес к службе в бундесвере. "Мы хотим выбрать из них самых способных и мотивированных", - подчеркнул министр. Аналогичные анкеты получат и девушки, но им отвечать на вопросы Минобороны не обязательно.

В тестовом режиме Минобороны хотело бы ежегодно отсматривать на обязательных военных сборах 40-50 тысяч кандидатов и выбрать из них первоначально порядка 5000 новобранцев, которые пойдут служить на 6 месяцев. Каждый год их число предлагается увеличивать. По словам Писториуса, невозможно сразу набрать большое число призывников, так как расходы на содержание и обучение 5000 новобранцев могут составить 1,4 млрд евро.

Чтобы пополнить резервы, министр намерен обратиться к уже отслужившим солдатам. Их численность составляет порядка 835 тысяч человек. По мнению Писториуса, не менее 100 тысяч из них согласятся быть в резерве и в случае необходимости пополнить бундесвер.

В Германии нет обязательной службы в армии

Обязательная срочная воинская служба была отменена в Германии в 2011 году - спустя 55 лет после ее введения. Борис Писториус вскоре после вступления в должность назвал это решение ошибкой, которую невозможно быстро исправить.

В начале июня, отвечая на вопросы депутатов в бундестаге, Писториус заявил: "Мы не имеем права пренебрегать нашей обороной. Путинская военная экономика работает над подготовкой к следующему конфликту. К 2029 году мы должны быть готовы к обороне и принять меры к сдерживанию, чтобы предотвратить самое ужасное".