Intel пока не будет строить завод в ФРГ: куда пойдут деньги?

Что означает для экономики ФРГ отсрочка строительства завода Intel по производству чипов в Магдебурге и куда теперь пойдут отложенные правительством на эти цели 10 млрд евро?

Американский гигант микроэлектроники Intel объявил 17 сентября, что откладывает на два года, как минимум, строительство комплекса из двух заводов по производству полупроводников в восточногерманском Магдебурге. Объем инвестиций в этот проект должен был составить 30 млрд евро. 10 млрд евро из этой суммы планировала предоставить Германия.

В компании Intel объяснили, что хотят подождать с началом строительства из-за финансовых проблем. Однако некоторые наблюдатели видят в решении американского производителя и свидетельство неспособности нынешней правящей коалиции ФРГ из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и партии "Союз-90"/ "зеленые" привлечь в страну крупные инвестиции.

Проблема с привлечением инвестиций в Германию

"То, что мы наблюдаем сейчас, - результат четырех лет фактической стагнации экономики, и того, что со страной делает снижение ее международной конкурентоспособности на протяжении десятилетия", - высказывает свое мнение в беседе с DW главный экономист банка Dutch bank ING Карстен Бржески.

При этом он имеет в виду не только решение Intel отложить строительство заводов по производству чипов в Германии, но и другое обстоятельство, о котором стало известно двумя неделями ранее. А именно: планах крупнейшего немецкого автоконцерна Volkswagen закрыть один или даже два завода в Германии на фоне низкого спроса, в первую очередь, в области электромобилей. По оценке Бржески, оба события указывают на серьезную проблему с инвестициями в стране.

Заводы Intel в Магдебурге означали бы создание 3000 новых рабочих мест. С другой стороны, проект позволил бы Германии сократить зависимость от азиатских производителей полупроводников и имел бы стратегическое значение для национальной экономики, в первую очередь, в ее ключевой области - автомобилестроении.

Так должен был выглядеть производственный комплекс Intel в Магдебурге Фото: Intel Corporation

"Получение чипов для автомобильной электроники - большая проблема для промышленности, - констатирует в беседе с DW Йенс Зюдекум (Jens Südekum) - экономист из Университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе. - Компания Intel хотела заняться производством чипов, идеально соответствующих требованиям заказчика. И это обеспечило бы немецкой автомобильной промышленности именно то, в чем она нуждается, чтобы развивать цифровые технологии".

Почему Intel откладывает строительство заводов в Германии

Между тем Карстен Бржески из Dutch bank ING отмечает, что Intel действительно испытывает трудности. Ранее глава американской компании Пэт Гельсинджер сообщил, что заморожен будет не только проект в Германии, но и строительство завода по производству чипов в Польше.

В августе компания Intel сообщила об убытках в размере одного миллиарда долларов в предыдущем квартале на фоне сокращения продаж и объявила о планах сократить 15 000 сотрудников, сэкономить расходы в объеме 10 млрд долларов и приостановить выплату дивидендов.

"Мы должны продолжать действовать в срочном порядке, чтобы создать более конкурентоспособную структуру затрат и достичь цели сэкономить 10 миллиардов долларов, о которой мы объявили в прошлом месяце", - подчеркнул Гельсинджер в пресс-релизе и письме сотрудникам.

Сегодня производитель микроэлектроники, чей головной офис находится в городе Санта-Клара в Калифорнии, уступает конкурентам на рынке. Так, Intel уже не входит в десятку ведущих производителей полупроводников, а капитализация компании составляет менее 90 млрд долларов (в пересчете: 80,97 млрд евро). Для сравнения: лидер в области развития искусственного интеллекта (ИИ) - компания Nvidia - имеет рыночную стоимость в 2,9 трлн долларов.

По словам Александера Ширша (Alexander Schiersch) из Института экономических исследований (DIW) в Берлине, "Intel имел амбициозный план, который не сработал". В интервью DW эксперт перечисляет факторы, от которых, по его мнению, будет зависеть будущее компании: "Во-первых, она должна привлечь больше покупателей для своих чипов. Во-вторых, она должна повысить эффективность своей стратегии в области ИИ. Наконец, она должна гарантировать успех своих мер по сокращению расходов".

Ширш полагает, что судьба главы Intel Пэта Гельсинджера во многом зависит от планов по превращению компании в "фабрику микрочипов", работающую на внешних заказчиков. Сделанное на этом фоне 16 сентября заявление о партнерстве с Amazon Web Services, в центре которого будут чипы для искусственного интеллекта производства Intel, является важной победой.

Несмотря на это, в нынешней ситуации Ширш оценивает шансы на то, что американская компания однажды вернется к планам по строительству завода в Магдебурге, "не более чем в 50%".

Куда пойдут 10 млрд евро инвестиций?

Вместе с тем перенос сроков начала строительства в ФРГ заводов по производству чипов стал ударом и по амбициям ЕС в этой сфере. Что касается 10 млрд евро, которые Берлин готовился выделить на этот проект, то из-за них в правительстве уже разгорелись споры.

Глава Intel Пэт Гельсинджер и канцлер ФРГ Олаф Шольц (на заднем плане) при подписании окончательного инвестиционного решения в июне 2023 года Фото: Sean Gallup/Getty Images

Так, сразу после заявления Intel министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) высказался за то, чтобы не тратить эти деньги, а использовать их, чтобы закрыть "дыру" в федеральном бюджете. "Зеленые", в свою очередь, хотят перенаправить средства на финансирование климатических программ.

Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), отвечая 17 сентября на прямой вопрос телеканала ntv о том, куда теперь пойдут деньги, заявил следующее: "Мы отложили средства. Они и дальше будут нужны для наших проектов по полупроводникам. И сейчас нет повода ни с того ни с сего начать рассуждать о том, как мы будем ими распоряжаться в частности. Мы продолжим консультации по бюджету. Тот факт, что мы в одно и то же время хотим развивать производство полупроводников в Германии и следить за тем, чтобы нам хватило финансов, очевиден. Поэтому результатом станут очень конструктивные консультации на эту тему. Нам нужно использовать свои возможности во всех направлениях. Тут нельзя делить все на черное и белое".

Источники в Минфине ФРГ рассказали DW на условиях анонимности, что министерство сейчас изучает вопрос о том, как передать неиспользованные средства обратно в государственную казну.

По мнению главного экономиста ING Карстена Бржески, дебаты в кабинете Шольца по поводу субсидий на заводы Intel заставляют задаться вопросом об экономических амбициях правящих партий. "Создается впечатление, что у правительства Германии нет продуманной долгосрочной экономической стратегии", - говорит он.