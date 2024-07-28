В Германии резко упал спрос на электромобили

Немцы стали более скептически относиться к электромобилям, свидетельствуют данные автосалонов. В то же время спрос на автомобили с двигателем внутреннего сгорания вырос, пишет Welt am Sonntag.

С начала 2024 года число заказов электромобилей от частных клиентов упало на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это следует из опроса Центрального объединения немецкой автомобильной индустрии (ZDK) (ZDK), результаты которого в субботу, 27 июля, опубликовало издание Welt am Sonntag . Количество заказов гибридных автомобилей снизилось на 37 процентов. В то же время спрос на традиционные авто, работающие на дизеле или бензине, вырос на 24 процента. В опросе ZDK приняли участие 348 автосалонов.

По мнению автодилеров, основной причиной падения спроса является высокая закупочная цена электромобилей. Причем падение популярности проявляется и в сегменте автопарков и служебных автомобилей, где эмоциональные факторы играют второстепенную роль при покупке.

Перспективы рынка электромобилей в ФРГ - мрачные

Дилеры видят мрачные перспективы для электромобилей до конца года. 91 процент опрошенных автосалонов оценивают ситуацию с заказами среди частных клиентов на чисто электрические автомобили как "плохую" или "очень плохую" в целом за год. В отношении подключаемых гибридов пессимистично настроены 79 процентов дилеров, пишет Welt am Sonntag. Что касается двигателей внутреннего сгорания, то только 23 процента дилерских центров прогнозируют худшую ситуацию с заказами на нынешний год.

ZDK видит решение в том, что производители обязаны снова стимулировать продажи электромобилей. Они должны "стимулировать рынок уже сейчас, предлагая выгодные цены и низкие лизинговые ставки", говорит председатель ZDK Арне Йосвиг (Arne Joswig). Кроме того, необходим дальнейший заметный прогресс в развитии зарядной инфраструктуры, считает он. В последние годы автомастерские инвестировали значительные средства, чтобы иметь возможность ремонтировать электромобили, однако переход на новые технологии также связан для них с существенными рисками.

Вся надежда - на немецкий бизнес-сектор

Результаты опроса ZDK дополняют картину, нарисованную данными Федерального автотранспортного ведомства (Kraftfahrt-Bundesamt) о регистрации транспортных средств, пишет Welt am Sonntag. С начала 2024 года в секторе электромобилей наблюдается спад по сравнению с предыдущим годом. В июне доля электромобилей во всех новых регистрациях была на уровне 2022 года и значительно ниже 2023 года.

Однако это не отражает ситуацию на рынке частных клиентов, поскольку в регистрации новых автомобилей преобладают корпоративные клиенты, дилеры и производители. На самом деле, согласно исследованию, их заказы упали не так резко, как заказы частных клиентов, уточняет издание.