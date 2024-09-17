Intel отложила строительство завода в ФРГ на 30 млрд евро

Американский технологический гигант Intel заморозил строительство комплекса по производству чипов в немецком Магдебурге. Ожидается, что реализация проекта в Германии будет отложена на два года, сообщил в понедельник, 16 сентября, руководитель компании Пэт Гельсинджер. Строительство комплекса из двух заводов по производству полупроводников должно было стать крупнейшей прямой иностранной инвестицией в истории Германии: оно оценивалось в 30 млрд евро, причем треть этой суммы - 9,9 млрд евро - было готово предоставить в виде субсидий правительство ФРГ.

На стройплощадке в Магдебурге Фото: Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/picture alliance

Тем не менее траты для компании, которая сейчас борется с потерями, оказались слишком высоки. "Мы должны действовать незамедлительно, чтобы создать более конкурентноспособную структуру затрат и достичь цели экономии в 10 млрд долларов", - заявил Гельсинджер. Он также сообщил о приостановке строительства завода микрочипов в польском Вроцлаве. В свою очередь министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) назвал отсрочку строительства внутренним решением предприятия, связанным с корпоративной политикой и "потребностями в деньгах".

Куда ФРГ направит миллиардные субсидии Intel

Правительство Германии обсудит, как поступить со средствами, зарезервированными для выделения помощи на строительство завода Intel, сообщил Хабек. В то же время министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) призвал перенаправить субсидии, предназначавшиеся для проекта Intel, на снижение 12-миллиардного дефицита федерального бюджета. "Все средства, не необходимые Intel, должны быть зарезервированы в федеральном бюджете для сокращения нерешенных финансовых проблем. Все остальное не было бы ответственной политикой", - написал глава Минфина на платформе Х.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не исключил временного использования части государственной помощи Intel для закрытия пробелов в бюджете. "Я также полагаю, что мы используем наши возможности во всех направлениях", - отметил он. В то же время Шольц призвал не принимать поспешных решений, подчеркнув, что правительство ФРГ намерено продвигать развитие полупроводниковой промышленности в Германии.

Предполагалось, что финансирование Intel будет осуществляться из Фонда климата и трансформации (KTF), с помощью которого федеральное правительство поддерживает климатические проекты, а также внедрение важных технологий. На текущий год фонд предусматривал выделение для проекта Intel в Магдебурге около 4 млрд евро.