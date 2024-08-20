Завод TSMC в Дрездене: чипы для Европы от гиганта из Тайваня

Один из лидеров мировой микроэлектроники начал строить свою первую европейскую фабрику в "Кремниевой Саксонии". В ФРГ спорят о субсидиях и сомневаются в проекте Intel.

Дрезден закрепляет за собой статус европейского центра микроэлектроники. Тайваньская компания TSMC, один из лидеров мировой индустрии полупроводников, выбрала для строительства своего первого завода в Европе восточногерманскую "Кремниевую Саксонию". В Дрездене 20 августа глава корпорации Си-Си Вэй, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) дали символический старт сооружению предприятия стоимостью в 10 миллиардов евро. Уже в 2027 году оно должно начать снабжать микрочипами главным образом европейский автопром.

Крупнейший проект в истории Silicon Saxony

Это крупнейший инвестиционный проект в истории чиповой индустрии Дрездена, основу которой еще во времена ГДР заложил комбинат Robotron. После воссоединения Германии наличие традиций, квалифицированных кадров и специализированных учебных заведений привлекло в столицу федеральной земли Саксония из разных стран большое число компаний из области микроэлектроники. В результате сегодня здесь производится треть всех европейских полупроводников. Образовавшийся промышленный кластер стали в маркетинговых целях называть "Кремниевой Саксонией" (Silicon Saxony) по аналогии с калифорнийской Кремниевой долиной - знаменитым центром высокий технологий в США.

К числу ведущих инвесторов в "Кремниевой Саксонии" относятся лидер микроэлектроники ФРГ Infineon (ранее это было полупроводниковое подразделение Siemens), немецкий технологический концерн Bosch и нидерландская компания NXP Semiconductors (ранее входила в состав концерна Philips).

Чиповый завод компании TSMC, открытый в феврале 2024 в японском городе Кумамото Фото: The Yomiuri Shimbun via AP Images/picture alliance

Эти три фирмы стали партнерами компании TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) по совместному предприятию, которое получило название ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company). Каждый партнер получил по 10% в капитале СП, так что тайваньский инвестор держит 70%. Новый завод будет построен рядом с вошедшим в строй в 2021 году заводом по производству чипов Bosch, который обошелся этом концерну примерно в 1 млрд евро.

А строительство и, главное, оснащение завода ESMC новейшим оборудованием обойдется в 10 млрд евро. Однако участники СП вложат только 5 млрд евро, вторую половину обеспечит в качестве субсидий правительство ФРГ. Столь крупные дотации нуждались в одобрении Еврокомиссии в Брюсселе, оно пришло утром 20 августа, Урсула фон дер Ляйен по сути дела привезла его на торжественную церемонию.

Почему Евросоюзу и Германии так нужны чипы

Однако получение разрешения было ожидаемо: Евросоюз значительно отстал от США и особенно от Азии в чиповой отрасли и недавно поставил стратегическую задачу к 2030 году увеличить долю ЕС в мировом производстве микропроцессоров с нынешних примерно 10% до, как минимум, 20%. Так что развитие европейской полупроводниковой промышленности стало одним из магистральных направлений индустриальной политики ЕС.

Курс на значительное увеличение производственных мощностей в этой сфере был взят под впечатлением как острого дефицита чипов, возникшего в Европе из-за локдаунов во время пандемии COVID-19, нарушивших отлаженные цепочки поставок, так и растущей напряженности между КНР и Тайванем. В случае военного конфликта между ними ЕС может лишиться поставок чипов и с тайваньских, и с китайских заводов TSMC.

Развитие полупроводниковой промышленности стало и в Германии магистральным направлением индустриальной политики, что в значительной мере связано с тем, что такой ключевой отрасли немецкой экономики, как автомобилестроение, по мере перехода на выпуск электромобилей и внедрения различных функций автоматизированного вождения, потребуется все больше и больше чипов.

Площадку для строительства завода совместного предприятия ESMC рядом с чиповым заводом Bosch близ Дрездена выбрали еще осенью 2023 Фото: Sebastian Kahnert/picture alliance/dpa

На строящемся теперь заводе ESMC будет создано около 2000 высококвалифицированных и, соответственно, высокооплачиваемых рабочих мест. Однако "каждое рабочее место у производителя чипов ведет к созданию трех мест у поставщиков и сервисных компаний", указал в интервью экономической газете Handelsblatt глава предпринимательского объединения Silicon Saxony Франк Бёзенберг (Frank Bösenberg).

Так что инвестиционный проект TSCM даст серьезный импульс как рынку труда в Саксонии, так и развитию в Дрездене и его окрестностях высокотехнологичных индустриальных производств. "Разговоры про гибель немецкой промышленности нам здесь непонятны", - подчеркнул Франк Бёзенберг, намекая на участившиеся публикации про деиндустриализацию Германии.

Возглавляемое им объединение исходит из того, что число рабочих мест в микроэлектронике и у разработчиков программного обеспечения вырастет в регионе к 2030 году на 25% и превысит 100 000. Так что проблемой скорее станет поиск подходящих кадров.

Проекты Intel и Wolfspeed под вопросом?

Однако, по мнению многих критиков, многомиллиардные государственные субсидии, обещанные тайваньскому инвестору и его партнерам при сооружении чипового завода, являются чрезмерными или даже лишними. Не надо поддаваться шантажу транснациональных компаний, лучше вкладывать больше денег в подготовку кадров, говорят скептики. Тем более, что федеральные и земельные власти обещали огромные дотации не только TSCM, но и Intel.

Эта американская корпорация, тоже входящая в группу лидеров мировой электроники, два года назад объявила о строительстве вблизи восточногерманского города в Магдебурга к 2027 году сразу двух заводов по производству чипов общей стоимостью 30 млрд евро. На этот мегапроект она запросила субсидии в размере 10 млрд евро - и добилась согласия немецких властей.

Так выглядит продукция чиповых заводов Фото: Bosch

Однако Intel переживает в данный момент серьезные финансовые проблемы, заставившие руководство корпорации объявить программу сокращения штатов и инвестиций по всему миру. В такой ситуации перспективы проекта в Магдебурге вызывают все больше сомнений. Во всяком случае, кроме строительства подъездных путей к уже подготовленной огромной площадке, никакие другие работы там сейчас не ведутся.

Срыв проекта стал бы тяжелейшим ударом для восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт, которая связывает с приходом Intel огромные планы по развитию целого региона, но в то же время это позволило бы властям ФРГ сэкономить субсидии на астрономическую сумму в 10 млрд евро. Что было бы лучше - вопрос спорный.

К тому же примерно полмиллиарда евро государственных субсидий обещаны американскому производителю чипов Wolfspeed, собирающемуся построить в западногерманской земле Саар крупнейший в мире завод по выпуску полупроводников на основе карбида кремния. Там для расчистки строительной площадки уже даже снесли закрывшуюся угольную электростанцию, но этому инвестору из США тоже пришлось ввести режим строгой экономии, так что и этот проект застопорился, а вместе с ним и выплата субсидий.

В Дрездене новый завод строит и Infineon

Тем важнее то, что в Дрездене строительство завода теперь началось. Параллельно с проектом ESCM участвующие в нем Bosch и Infineon расширяют в "Кремниевой Саксонии" уже имеющиеся там собственные производственные площади. Впрочем, в случае с Infineon слово расширение не совсем точно отражает масштабы происходящего. Компания строит там новый завод стоимостью 5 млрд евро, который должен приступить к выпуску чипов осенью 2026 года и создать 1000 новых рабочих мест.