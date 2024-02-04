Южная Корея вступает в "чиповую гонку"

Под Сеулом начинается строительство чипового кластера, который может вывести южнокорейцев в лидеры в производстве миропроцессоров и уменьшить зависимость Запада от Китая.

Южная Корея приступает к планированию огромного промышленного чипового кластера к югу от Сеула. Главными движущими силами станут ведущие высокотехнологические концерны страны - Samsung Electronics и SK Hynix, которые собираются в долгосрочной перспективе до 2047 года инвестировать астрономическую сумму в 428 млрд евро. Со своей стороны, южнокорейское государство создает для кластера облегченный налоговый режим и обеспечивает прочие преференции.

По словам южнокорейских политиков, огромный промышленный ареал рядом со столицей будет обеспечивать работу для 3,5 млн человек, а для его функционирования нужны будут такие объемы энергии, что придется наращивать мощности атомных станций в стране.

Южная Корея и без кластера - один из лидеров в выпуске чипов

Чиповый кластер возникнет в Южной Корее не на пустом месте. Страна давно является одним из мировых технологических лидеров, в том числе в производстве полупроводников. По некоторым их видам южнокорейцы даже доминируют на мировом рынке. Это касается, например, DRAM памяти, используемой в компьютерах и ноутбуках, а также твердотельных накопителей (SSD) - это вид запоминающего устройства, которое используется в современной электронике для немеханического способа сохранения данных. В этих секторах доля южнокорейских производителей превышает 60% мирового рынка.

Тайваньский TSMC пока остается несомненным мировым лидером в выпуске чипов Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Однако наибольший спрос в ближайшие годы придется на другие виды микропроцессоров, в выпуске которых Южная Корея несколько отстает, а несомненным лидером является тайваньская компания TSMC - крупнейший в мире производитель чипов. И вот для улучшения позиций Сеула в этой области и планируется чиповый кластер. Он займет площадь в 21 тысячу гектаров, объединив целый ряд уже имеющихся промышленных зон - к уже существующим и работающим там 19 заводам добавят еще 16. Причем три новых завода и два технологических полигона построят уже к 2027 году.

Политический аспект производства микропроцессоров

Строительство кластера является, впрочем, не только попыткой расширить ассортимент южнокорейских микропроцессоров, но и ответом страны на изменившийся расклад на мировой арене. Противостояние между США и Китаем нарастает и проявляется в самых разных областях - в том числе, в сфере высоких технологий. В 2022 году Вашингтон ввел санкции, ограничивающие передачу КНР оборудования и технологий по производству микрочипов, Пекин отвечает ограничениями поставок западным фирмах тех редкоземельных металлов, которые требуются для производства микропроцессоров. Осознав зависимость от поставок из КНР, Соединенные Штаты приняли даже специальную программу CHIPS and Science Act, которая предусматривает государственную поддержку общим объемом в 52,7 млрд долларов на строительство на территории США заводов по выпуску чипов. Массированно наращивает инвестиции в национальное производство процессоров и Китай.

Производство чипов в КНР Фото: picture alliance/dpa

На этом фоне даже крайне продвинутым южнокорейским производителям, возможно, придется нелегко. "В производстве микропроцессоров Южная Корея находится на передовых рубежах, что, с одной стороны, дает шанс на быстрое экономическое развитие, но, с другой, (при неблагоприятном развитии на мировых рынках. - Ред.) делает фирмы-производители крайне уязвимыми", - говорит Трой Стэнгарон из вашингтонского Института экономических исследований Кореи.

По данным маркетингового аналитического центра Bloomberg Intelligence, производство современного микропроцессора условно делится на 10 технологических и логистических этапов. Пять из них контролируют компании из США, еще два - фирмы из Японии и Нидерландов. Таким образом перспективы южнокорейского чипового кластера напрямую зависят от западных производителей. Сотрудничество тут, похоже, многоуровневое. Так, один из новых заводов для выпуска микрочипов, строящихся сейчас в Техасе в рамках американской программы CHIPS and Science Act, будет принадлежать южнокорейской Samsung. Объем инвестиций - 17 млрд долларов.

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