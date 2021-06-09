 Сенат США одобрил законопроект по повышению конкурентоспособности с Китаем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Сенат США одобрил законопроект по повышению конкурентоспособности с Китаем

Сенаторы США проголосовали за законопроект, направленный на стимулирование производства в США полупроводников и развитие различных технологий в условиях растущей конкуренции, в первую очередь со стороны Китая.

Здание Капитолия в Вашингтоне

Здание Капитолия в Вашингтоне

Сенат США проголосовал во вторник, 8 июня, за принятие обширного пакета законов, направленных на повышение технологической конкурентоспособности Соединенных Штатов по отношению к Китаю. 68 голосами депутатов обеих крупнейших партий против 32 Сенат одобрил выделение порядка 190 миллиардов долларов на технологии и исследования. Кроме того, 54 млрд долларов пойдут на развитие в США производства и исследований в области полупроводников и телекоммуникационного оборудования, в том числе 2 млрд долларов на разработку чипов, используемых при производстве автомобилей. "Если мы ничего не предпримем, наши дни в качестве доминирующей сверхдержавы могут быть сочтены ", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Сторонники законопроекта говорят о том, что им предусмотрены крупнейшие инвестиции в научные исследования США за последние десятилетия на фоне неуклонного снижения доли страны в мировом производстве полупроводников - с 37% в 1990 году до около 12% в настоящее время. В настоящее время в технологической отрасли наблюдается серьезный дефицит, так как в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, возникли значительные производственные ограничения.

Президент США Джо Байден приветствовал одобрение законопроекта Сенатом. "Мы не можем подвергнуться риску отставания, пока другие страны продолжают вкладываться в собственные исследования и разработки", - говорится в его заявлении. Теперь документ должен пройти Палату представителей Конгресса США.

Смотрите также:

  • Факс

    Технологии в немецком офисе

    Сначала о технологии, отживающей свой век. "Факс еще не умер", - под таким заголовком немецкая газета Frankfurter Allgemeine три года назад опубликовала результаты нового исследования. Но сегодня уже с полной уверенностью можно говорить о том, что дни факса сочтены. Лишь 6 из 10 фирм и других предприятий в Германии еще используют эту технику.

  • Менеджер подписывает документ

    Технологии в немецком офисе

    На замену факсу пришла электронная цифровая подпись. Этот важный реквизит электронного документа используют сегодня 13 процентов немецких компаний, еще 8 процентов планируют ввести цифровую подпись в течение ближпйшего года для оптимизации документооборота.

  • Офис

    Технологии в немецком офисе

    Самое популярное средство общения - электронная почта. Ею пользуются абсолютно все немецкие компании.

  • Комната для конференции

    Технологии в немецком офисе

    Каждое второе предприятие проводит совещания и конференции в видеоформате. И с каждым годом таких компаний становится все больше. Добавьте к этому онлайн-порталы, созданные специально для сотрудников предприятия или клиентов (а такие есть в каждой третьей фирме) - и получится настоящий цифровой офис.

  • Менеджер со смартфоном

    Технологии в немецком офисе

    Невозможно сейчас представить себе жизнь без мобильного телефона. А вот в рабочих целях к смартфонам прибегает лишь половина компаний. Еще реже немецкие фирмы используют для общения между коллегами и с клиентами мессенджеры.

  • Смартфон

    Технологии в немецком офисе

    Социальные сети становятся все важнее для немецкого бизнеса. Если два года назад активность в социальных сетях была характерна лишь для 15 процентов компаний, то сегодня, в 2018 году, это уже четверть всех немецких фирм.

    Автор: Марина Борисова


Смотреть видео 02:19

Как выглядит кладбище дизельной технологии в США (27.10.2017)

Контекст

Конфликт вокруг украинского завода "Мотор Сич": чего хотят США и Китай

Противостояние между США и Китаем вокруг авиазавода "Мотор Сич" обостряется. Почему Пекин так заинтересован в запорожском предприятии, и чего боится Вашингтон, разбиралась DW.  

Продажа "Мотор Сич": чем Китай заинтересовали украинские технологии

Китайские инвесторы получили контрольный пакет акций украинского производителя авиадвигателей. DW рассказывает о том, зачем продали "Мотор Сич" и почему сделкой недовольны США.  

Ссылки в интернете

Statement of President Joe Biden on Senate Passage of the U.S. Innovation and Competition Act

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый высокий в мире мост - так называют его в Китае (30.12.2016)  

Самый дорогой стартап в мире - китайский производитель смартфонов (20.03.2015)  

Реклама

Самые читаемые

"Бук" из Снежного сбил "Боинг": в суде показали улики против России  

Глава дипломатии ЕС открыто назвал Лукашенко диктатором  

На встрече с Тихановской президент Чехии высказался за изоляцию режима Лукашенко  