Новый чип из КНР? Загадочная находка в китайском смартфоне

В смартфоне Huawei нашли чип, который, как считалось, Китай не в состоянии производить из-за введенных США ограничений. Как это возможно, и значит ли, что американские санкции не работают?

Противостояние США и Китая в сфере высоких технологий, похоже, нарастает. В конце августа китайский концерн Huawei представил новую модель своего смартфона Mate 60 Pro. Не прошло и нескольких дней, как специалисты канадской фирмы TechInsights, специализирующейся на исследовании микропроцессоров, открыв телефон, с изумлением увидели там новый китайский чип Kirin 9000s, произведенный по стандартам одного из самых передовых технологических процессов - 7 нанометров.

До сих пор на Западе считалось, что этот, как говорят специалисты, "техпроцесс 7 нм" КНР не доступен и что китайскими компаниями освоено производство процессоров только с 14-нанометровыми элементами. А размер элементов является принципиально важным для чипа: чем меньше элементы, тем больше их размещается на чипе и тем быстрее и мощнее сам чип.

Супер-чипы не должны попасть к китайским военным

После изучения специалисты выдвинули предположение, что высокотехнологичный процессор выпущен не самим концерном Huawei, а компанией Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) - крупнейшим производителем микроэлектроники в континентальном Китае. Именно про него до сих пор и говорилось, что элементы меньше 14 нм там делать пока не умеют. Как так могло получиться?

Крупнейший в КНР производитель чипов - Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) Фото: Wang Jianfeng/Costfoto/picture alliance

И Huawei, и SMIC находятся под санкциями США. Наиболее болезненные ограничения были введены Вашингтоном в октябре 2022 года и должны были не допустить выпуск в КНР чипов по техпроцессу 7 нм и ниже - по крайне мерей их выпуск в больших количествах. Такие чипы представляют интерес для развития искусственного интеллекта и особенно его использования в военной области.

Особую роль в санкциях играет малоизвестная широкой публике фирма из Нидерландов под названием ASML. Это единственный в мире производитель специального оборудования с EUV-литографией, которое требуется для производства чипов с элементами меньше 14 нанометров. Нидерланды вскоре присоединились к санкциям США против Китая. Так что на Западе полагали, что технологическое лидерство американским и европейским концернам обеспечено.

"Чиповая гонка" между США и КНР

И вот теперь в Вашингтоне "легкий шок", говорит Лю Сяомен из консалтинговой компании Eurasia Group. Ведь помимо всего прочего появление чипа в 7 нм производства КНР означает, что китайские смартфоны смогут и дальше поддерживать новый стандарт мобильной связи 5G. До сих пор им удавалось это при условии, что производители встраивали в девайсы американские процессоры.

Сейчас в США пытаются найти объяснение происходящему. Версий несколько: чип был произведен на оборудовании, которое поставили Китаю еще до введения санкций, а китайские специалисты смогли перенастроить и усовершенствовать его. Вторая версия: оборудование было поставлено КНР в обход санкций. В любом случае Лю Сяомен не очень удивлена произошедшим: "Если вы загоняете Huawei в угол, то в компании очевидно стараются найти выход".

Схожих взглядов придерживается и Джеймс Льюис, старший эксперт американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Американские санкции, говорит он, могут позволить компаниям из США "выиграть время в этой "чиповой гонке", но они не остановят Huawei и остальных".

"5 нм в SMIC сделать не смогут"

Впрочем, часть экспертов призывают не делать скоропалительных выводов о невероятном успехе китайской микроэлектроники. Рэй Янг, директор тайваньского института исследования промышленности (ITRI), обращает внимание на то, что сегодня "технологии должны быть применимы для массового производства", а не оставаться в фазе экспериментальных образцов.

Тайваньский TSMC пока остается несомненным мировым лидером в выпуске чипов Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Так, крупнейший в мире производитель чипов тайваньская компания TSMC уже сегодня имеет несколько отработанных технологий выпуска новейших чипов, в то время как SMIC сильно отстает в массовом сегменте. По словам эксперта, по ряду видов микропроцессоров TSMC сейчас имеет долю мирового рынка в 60%, причем компания в состоянии производить даже чипы по техпроцессу 5 нм.

Поэтому новый процессор Янг оценивает спокойно, называя краткосрочным успехом, обеспечивающим прорыв не более чем на год. "Без EUV-оборудования делать чипы по техпроцессу 5 нм в SMIC не смогут", - уверен эксперт.

Больше стимулов для собственных производителей чипов

Хотя появления нового китайского чипа побудило "ястребов" среди политиков в Вашингтоне начать призывать к ужесточению санкций против китайской промышленности, американские эксперты не разделяют этой грозной риторики. "Блокировать поставки чипов - это что-то из арсенала "холодной войны", - считает, например, Джеймс Льюис из CSIS.

Он предлагает возобновить поставки новейших американских чипов в КНР, но не поставлять туда оборудование для их производства. Это позволит американским компаниям удержать свои доли рынка КНР, и вынудит китайских производителей продолжить закупать чипы в США, которые будут дешевле и мощнее. В противном случае, отмечает Льюис, Вашингтон сам создаст сильнейший стимул для Китая к развитию собственного производства микроэлектроники.

Кроме того, Пекин тоже вводит ответные санкции, ограничивая поставки западным фирмах тех редкоземельных металлов, которые требуются для производства чипов. В итоге, соглашается Лю Сяомен из Eurasia Group, США слишком фокусируются на введении все новых ограничений против китайских фирм - вместо того, чтобы максимально развивать возможности своих собственных производителей.

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