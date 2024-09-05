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Экономика и бизнесГермания

Экономисты снижают прогнозы ВВП Германии

Жан Рофе
5 сентября 2024 г.

Немецкие институты пессимистично оценивают перспективы развития экономики ФРГ в 2024 и 2025 годах.

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В порту Гамбурга (фото из архива)
В порту Гамбурга (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/A. Heimken

Ведущие институты экономики ФРГ пересматривают в сторону снижения прогнозы экономического развития в стране. По итогам текущего года ВВП Германии, вероятно, останется на уровне 2023 года, говорится в прогнозе мюнхенского института экономических исследований ifo, опубликованном в четверг, 5 сентября. Еще в июне ожидался рост на 0,4 процента в 2024 году.

Институт экономических исследований Ассоциации Лейбница в Галле (IWH) также прогнозирует стагнацию, в то время как институт RWI в Эссене ожидает роста экономики по крайней мере на 0,1 процента. Институт мировой экономики в Киле (IfW) днем ранее также ухудшил свой прогноз на 2024 год и теперь ожидает снижения ВВП Германии на 0,1 процента вместо прогнозировавшегося в июне роста на 0,2 процента.

Экономика ФРГ "застряла"

"Экономика Германии застряла, и она находится в упадке, пока другие страны ощущают подъем", - заявил эксперт ifo Тимо Волльмерсхойзер (Timo Wollmershäuser). "Чтобы экономика Германии вышла из стагнации, прежде всего необходимы безопасные инвестиционные условия для предприятий и восстановление частного потребления", - указал Торстен Шмидт (Torsten Schmidt) из RWI.

Эксперты также пессимистичнее оценивают перспективы развития экономики ФРГ в 2025 году. Эксперты ifo, в частности, снизили прогноз роста ВВП с 1,5 процента до 0,9 процента. Лишь в 2026 году ожидается подъем экономики на 1,5 процента. Вице-президент IWH Оливер Хольтемёллер (Oliver Holtemöller) объясняет это ухудшением экспортных показателей в долгосрочной перспективе, поскольку доля Германии в мировом экспорте товаров значительно снизилась после начала пандемии COVID-19.

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