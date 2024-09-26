Экономисты понизили экономический прогноз для Германии

В текущем году экономика ФРГ сократится на 0,1 процента, считают ведущие экономические институты Германии. Ранее они ожидали слабого роста на 0,1 процента. При этом они указали на глубокие структурные изменения.

Ведущие экономические институты Германии вновь снизили прогноз экономического роста в стране. Вместо небольшого роста на уровне 0,1 процента по итогам текущего года теперь ожидается легкий спад показателя ВВП на 0,1 процента, заявили институты в четверг, 26 сентября, представляя так называемый совместный диагноз состояния экономики.

В 2023 году ВВП Германии также снизился на 0,1 процента. Прогнозировавшееся восстановление экономики в нынешнем году, таким образом, не произойдет. На 2025 год экономисты ожидают слабого роста в размере 0,8 процента.

Глубокие структурные изменения в экономике

По словам научного сотрудника Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине Геральдины Дани-Кнедлик (Geraldine Dany-Knedlik), такая ситуация связана с глубокими структурными изменениями экономики ФРГ. "Декарбонизация, цифровизация, демографические изменения и, возможно, усиление конкуренции со стороны компаний из Китая запустили процессы структурной перестройки, которые ослабляют перспективы роста немецкой экономики", - указала она.

Данные изменения затрагивают, прежде всего, промышленность, в особенности энергоемкие и нуждающиеся в больших инвестициях отрасли. "Их конкурентоспособность страдает от роста цен на энергоносители и усиления конкуренции со стороны высококачественной промышленной продукции из Китая, которая вытесняет немецкие экспортные товары с мировых рынков", - отмечается в заявлении. На инвестиции и потребительскую активность негативно повлияли высокие процентные ставки и геополитические факторы, добавили эксперты.

Положительным фактором при этом стало восстановление экономики на важных рынках сбыта, в частности, в соседних странах, что поддерживает внешнеэкономическую деятельность немецких компаний.

Экономисты призвали отказаться от мер поддержки отдельных компаний

Одновременно экономические институты на фоне текущих дебатов о кризисе в немецкой автомобильной промышленности призвали правительство Германии отказаться от целенаправленных мер по спасению отдельных компаний и их подразделений. Политикам скорее следует позволить структурным изменениям "идти своим чередом", уверен экономист из Института экономических исследований Ассоциации Лейбница в Галле (IWH) Оливер Хольтемёллер (Oliver Holtemöller). Он также указал на продолжающую существовать проблему нехватки рабочих кадров в компаниях.

Кроме того, исследователи заявили о необходимости улучшить в Германии условия для бизнеса путем снижения бюрократических препятствий, улучшения инфраструктуры и подготовки специалистов.

Помимо DIW и IWH, в подготовке осеннего "совместного диагноза" участвовали Институт мировой экономики в Киле (IfW), мюнхенский Институт экономических исследований (ifo) в сотрудничестве с Австрийским институтом экономических исследований, а также Рейнско-Вестфальский институт экономических исследований (RWI) в Эссене в сотрудничестве с Венским институтом IHS.