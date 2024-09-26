Экономисты понизили экономический прогноз для Германии

Экономисты понизили экономический прогноз для Германии26 сентября 2024 г.
Ведущие экономические институты Германии вновь снизили прогноз экономического роста в стране. Вместо небольшого роста на уровне 0,1 процента по итогам текущего года теперь ожидается легкий спад показателя ВВП на 0,1 процента, заявили институты в четверг, 26 сентября, представляя так называемый совместный диагноз состояния экономики.
В 2023 году ВВП Германии также снизился на 0,1 процента. Прогнозировавшееся восстановление экономики в нынешнем году, таким образом, не произойдет. На 2025 год экономисты ожидают слабого роста в размере 0,8 процента.
Глубокие структурные изменения в экономике
По словам научного сотрудника Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине Геральдины Дани-Кнедлик (Geraldine Dany-Knedlik), такая ситуация связана с глубокими структурными изменениями экономики ФРГ. "Декарбонизация, цифровизация, демографические изменения и, возможно, усиление конкуренции со стороны компаний из Китая запустили процессы структурной перестройки, которые ослабляют перспективы роста немецкой экономики", - указала она.
Данные изменения затрагивают, прежде всего, промышленность, в особенности энергоемкие и нуждающиеся в больших инвестициях отрасли. "Их конкурентоспособность страдает от роста цен на энергоносители и усиления конкуренции со стороны высококачественной промышленной продукции из Китая, которая вытесняет немецкие экспортные товары с мировых рынков", - отмечается в заявлении. На инвестиции и потребительскую активность негативно повлияли высокие процентные ставки и геополитические факторы, добавили эксперты.
Положительным фактором при этом стало восстановление экономики на важных рынках сбыта, в частности, в соседних странах, что поддерживает внешнеэкономическую деятельность немецких компаний.
Экономисты призвали отказаться от мер поддержки отдельных компаний
Одновременно экономические институты на фоне текущих дебатов о кризисе в немецкой автомобильной промышленности призвали правительство Германии отказаться от целенаправленных мер по спасению отдельных компаний и их подразделений. Политикам скорее следует позволить структурным изменениям "идти своим чередом", уверен экономист из Института экономических исследований Ассоциации Лейбница в Галле (IWH) Оливер Хольтемёллер (Oliver Holtemöller). Он также указал на продолжающую существовать проблему нехватки рабочих кадров в компаниях.
Кроме того, исследователи заявили о необходимости улучшить в Германии условия для бизнеса путем снижения бюрократических препятствий, улучшения инфраструктуры и подготовки специалистов.
Помимо DIW и IWH, в подготовке осеннего "совместного диагноза" участвовали Институт мировой экономики в Киле (IfW), мюнхенский Институт экономических исследований (ifo) в сотрудничестве с Австрийским институтом экономических исследований, а также Рейнско-Вестфальский институт экономических исследований (RWI) в Эссене в сотрудничестве с Венским институтом IHS.