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Экономика и бизнесГермания

Экономисты понизили экономический прогноз для Германии

Ольга Лебедева
26 сентября 2024 г.

В текущем году экономика ФРГ сократится на 0,1 процента, считают ведущие экономические институты Германии. Ранее они ожидали слабого роста на 0,1 процента. При этом они указали на глубокие структурные изменения.

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Промышленные предприятия в Берлине
Экономисты прогнозируют спад экономики Германии на 0,1 процентаФото: ingimage/IMAGO

Ведущие экономические институты Германии вновь снизили прогноз экономического роста в стране. Вместо небольшого роста на уровне 0,1 процента по итогам текущего года теперь ожидается легкий спад показателя ВВП на 0,1 процента, заявили институты в четверг, 26 сентября, представляя так называемый совместный диагноз состояния экономики.

В 2023 году ВВП Германии также снизился на 0,1 процента. Прогнозировавшееся восстановление экономики в нынешнем году, таким образом, не произойдет. На 2025 год экономисты ожидают слабого роста в размере 0,8 процента.

Глубокие структурные изменения в экономике

По словам научного сотрудника Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине Геральдины Дани-Кнедлик (Geraldine Dany-Knedlik), такая ситуация связана с глубокими структурными изменениями экономики ФРГ. "Декарбонизация, цифровизация, демографические изменения и, возможно, усиление конкуренции со стороны компаний из Китая запустили процессы структурной перестройки, которые ослабляют перспективы роста немецкой экономики", - указала она.

Данные изменения затрагивают, прежде всего, промышленность, в особенности энергоемкие и нуждающиеся в больших инвестициях отрасли. "Их конкурентоспособность страдает от роста цен на энергоносители и усиления конкуренции со стороны высококачественной промышленной продукции из Китая, которая вытесняет немецкие экспортные товары с мировых рынков", - отмечается в заявлении. На инвестиции и потребительскую активность негативно повлияли высокие процентные ставки и геополитические факторы, добавили эксперты.

Положительным фактором при этом стало восстановление экономики на важных рынках сбыта, в частности, в соседних странах, что поддерживает внешнеэкономическую деятельность немецких компаний.

Экономисты призвали отказаться от мер поддержки отдельных компаний

Одновременно экономические институты на фоне текущих дебатов о кризисе в немецкой автомобильной промышленности призвали правительство Германии отказаться от целенаправленных мер по спасению отдельных компаний и их подразделений. Политикам скорее следует позволить структурным изменениям "идти своим чередом", уверен экономист из Института экономических исследований Ассоциации Лейбница в Галле (IWH) Оливер Хольтемёллер (Oliver Holtemöller). Он также указал на продолжающую существовать проблему нехватки рабочих кадров в компаниях.

Кроме того, исследователи заявили о необходимости улучшить в Германии условия для бизнеса путем снижения бюрократических препятствий, улучшения инфраструктуры и подготовки специалистов.

Помимо DIW и IWH, в подготовке осеннего "совместного диагноза" участвовали Институт мировой экономики в Киле (IfW), мюнхенский Институт экономических исследований (ifo) в сотрудничестве с Австрийским институтом экономических исследований, а также Рейнско-Вестфальский институт экономических исследований (RWI) в Эссене в сотрудничестве с Венским институтом IHS.

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