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Министр экономики ФРГ: VW должен решить свои проблемы сам

Александра Иванова
20 сентября 2024 г.

Роберт Хабек посетил завод VW в Эмдене и поговорил с представителями профсоюза IG Metall, требующими не допустить ожидающихся увольнений.

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек на заводе VW в Эмдене
Роберт Хабек на заводе VW в ЭмденеФото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Испытывающий экономические трудности германский автоконцерн Volkswagen (VW), недавно объявивший о планах закрыть один или даже два своих завода в ФРГ, может рассчитывать на политическую, но не финансовую поддержку со стороны федерального правительства Германии. Это следует из заявления министра экономики страны, вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck), которое он сделал во время посещения завода VW в городе Эмдене утром в пятницу, 20 сентября.

"VW должен решить большую часть своих задач самостоятельно", - цитирует Хабека агентство AFP. Однако политики должны проверить, "правильно ли они посылают сигналы рынку и могут ли они сделать их более четкими", добавил министр.

Одной из проблем, с которой столкнулся концерн VW, является слабый спрос на электромобили. Говоря на эту тему, глава Минэкономики напомнил об уже согласованных мерах для стимулирования спроса в этой области, в частности о пониженных налогах на служебные автомобили с электродвигателем, а также о льготных условиях амортизации для коммерчески используемых электромобилей. "Теперь все эти меры необходимо воплотить в жизнь", - подчеркнул Хабек.

Угроза масштабных увольнений сотрудников VW

Комментируя сообщения прессы об угрозе масштабных увольнений в компании VW, Роберт Хабек заявил, что не может подтвердить курсирующие цифры. Он призвал руководство концерна не закрывать заводы, но указал, что "не может вмешиваться в его политику относительно планирования численности рабочих мест".

В Эмдене Хабек переговорил также с представителями профсоюза работников металлургической промышленности IG Metall, которые устроили на территории завода VW демонстрацию с призывом сохранить рабочие места. "Я чувствую, что обязан что-то предпринять", - сказал при этом министр.

Ранее главный экономист банка Dutch bank ING Карстен Бржески заявил в беседе с DW, что считает планы VW закрыть один или два завода из-за низкого спроса на его продукцию, а также решение американского гиганта микроэлектроники Intel отложить строительство комплекса из двух заводов в Магдебурге результатом фактической стагнации экономики страны на фоне работы нынешней правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и партии "Союз 90" / "зеленые" (членом которой является Хабек).

"То, что мы наблюдаем сейчас, - результат четырех лет фактической стагнации экономики, и того, что со страной делает снижение ее международной конкурентоспособности на протяжении десятилетия", - заявил Бржески.

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