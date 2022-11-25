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В немецком супермаркетеФото: Carsten Milbret/imageBROKER/IMAGO
Экономика и бизнесГермания

Экономика ФРГ выросла в третьем квартале на 0,4 процента

Сергей Ромашенко
27 мин. назад

В минувшем квартале в Германии зафиксирован неожиданно значительный экономический подъем. Эксперты связывают это с ростом частного потребления, несмотря на инфляцию.

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В Германии зафиксирован неожиданно значительный экономический рост в третьем квартале. За период с июля по сентябрь 2022 года прирост ВВП Германии по сравнению с предшествующим кварталом составил 0,4 процента - заметно больше, чем согласно первоначальным оценкам, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 25 ноября. В результате ВВП Германии впервые превысил докризисный уровень.

Эксперты связывают улучшение показателей в первую очередь с ростом частного потребления, поскольку жители ФРГ, несмотря на сохраняющуюся высокую инфляцию и усиливающийся энергетический кризис, воспользовались отменой почти всех антикоронавирусных ограничений, чтобы путешествовать, ходить по магазинам и ресторанам. По подсчетам статистиков, общий объем частных расходов за отчетный период превысил показатель предыдущего квартала на один процент.

Рост экспорта и импорта

Несмотря на напряженную международную обстановку, увеличился и объем торговли Германии с другими странами. Благодаря по-прежнему высокому количеству заказов и восстановлению международных цепочек поставок Германия в третьем квартале экспортировала на 2 процента больше товаров и услуг, чем во втором квартале. Объем импорта вырос на 2,4 процента.

В годовом исчислении ВВП Германии вырос в третьем квартале на 1,3 процента. В сравнении с четвертым кварталом 2019 года - периодом непосредственно перед началом пандемии коронавируса - ВВП увеличился на 0,3 процента.

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