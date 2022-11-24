В Германии улучшились настроения бизнеса

Актуальный индекс ifo свидетельствует о падении уровня пессимизма у немецких предприятий. Эксперты, однако, говорят о стабилизации положения на низком уровне.

В Германии зафиксировано улучшение деловых настроений. Соответствующий индекс, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований ifo, в ноябре повысился до 86,3 пункта, следует из сообщения института в четверг, 24 ноября.

Для сравнения: в октябре индекс ifo, считающийся важнейшим экономическим барометром Германии, составлял 84,5 пункта. Эксперты отмечают, что подобное развитие говорит о понижении градуса пессимизма в отношении грядущих месяцев, охватывающих и рождественский период. Рецессия, вероятно, окажется "менее глубокой, чем многие ожидали", констатируют в ifo.

Как следует из пресс-релиза института, деловой климат в сфере услуг в Германии "заметно" улучшился. Предприятия испытывают меньше пессимизма относительно будущего, однако свое текущее положение они по-прежнему оценивают негативно.

То же касается обрабатывающей промышленности. Между тем в компаниях, чей бизнес связан с высоким потреблением энергии, неуверенность в будущем из-за ее высоких цен, возросла. У строительных и торговых предприятий индекс ifo также повысился. Между тем в строительном бизнесе число новых заказов вновь сократилось, отмечается в сообщении ifo.

Эксперты об актуальном индексе ifo

Комментируя эти данные, глава института ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest) указал, что видит признаки легкого улучшения конъюнктуры. Важную роль при этом сыграли относительно теплая погода, заполненные газовые хранилища, а также становящиеся все более конкретными планы по строительству терминалов для приема СПГ, пояснил он.

Аналитик банка ING Карстен Брцески (Carsten Brzeski) также назвал текущее развитие "лучиком надежды". При этом, однако, он подчеркнул, что речь идет лишь о стабилизации положения на низком уровне, а улучшений пока ждать не стоит. По его словам, меры правительства ФРГ, направленные на снижение нагрузки на бизнес и смягчение последствий энергетического кризиса, были приняты слишком поздно, чтобы предотвратить падение в экономики в четвертом квартале 2022 года.

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