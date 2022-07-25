Индекс ifo: Германия оказалась на грани рецессии

Деловые настроения в ФРГ продолжают ухудшаться. Соответствующий индекс, рассчитываемый Институтом экономических исследований ifo и считающийся важнейшим экономическим барометром Германии, снизился до 88,6 пункта в июле - по сравнению с 92,2 пункта (с учетом сезонных колебаний) в июне. Об этом сообщил мюнхенский институт в понедельник, 25 июля.

Речь идет о самом низком показателе с июня 2020 года. Высокие цены на энергоносители и надвигающаяся нехватка газа оказывают давление на экономику, Германия находится на грани рецессии, констатируют в ifo.

Ухудшение настроений фиксируется в промышленном секторе, сфере услуг, торговле, строительной отрасли.

Экономическая конъюнктура почти не изменилась

По данным Немецкого федерального банка (бундесбанка), финансовая конъюнктура в стране весной почти не изменилась из-за резкого разгона инфляции и неопределенности относительно энергопоставок. Эти же факторы продолжили оказывать давление на экономику Германии и летом. О ее спаде свидетельствует и недавний анализ S&P Global.

Ранее, 20 июля, Международный валютный фонд (МВФ) резко снизил прогноз роста экономики ФРГ: по итогам 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) должен увеличиться на 1,2%, в 2023 году - на 0,8%. Еще в мае эксперты МВФ ожидали подъема примерно на 2% в годовом исчислении. Для сравнения - в постпандемийном, 2021, году ВВП прибавил 2,9%.

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