В Германии ухудшается деловой климат

В Германии на протяжении трех месяцев подряд фиксируется ухудшение делового климата. Как следует из данных мюнхенского экономического института Ifo, обнародованных в пятницу, 24 сентября, соответствующий индекс в сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем понизился с 99,6 до 98,8 пунктов.

Это стало третьим подряд понижением данного показателя за последние три месяца. Обычно эксперты трактуют подобную ситуацию как "поворотный момент с точки зрения конъюнктуры", подчеркивает агентство dpa.

Что привело к охлаждению конъюнктуры в Германии

По мнению президента Ifo Клеменса Фюста (Clemens Fuest), к охлаждению конъюнктуры в ФРГ привели, в частности, проблемы с поставками сырья и полуфабрикатов. "Промышленность переживает рецессию, связанную с эффектом "бутылочного горлышка", - подчеркнул эксперт, подразумевая задержки с поставками, ставшие следствием пандемии COVID-19.

Отмечается, что многие предприятия, принявшие участие в опросе Ifo, заявили об ухудшении не только их текущей деловой ситуации, но и перспектив.

По данным мюнхенского экономического института Ifo, особенно серьезное влияние на общую картину в сентябре оказала ситуация в области промышленности. На данный момент заказов у предприятий хватает, однако их становится все меньше, указали эксперты.

Туризм и строительство: настроения компаний улучшились

Между тем настроения компаний, работающих в туризме и гостиничном бизнесе, несколько улучшились, отмечают в Ifo. Та же тенденция наблюдается и в строительном бизнесе. А вот настроения торговых предприятий остались практически без изменений.

Индекс Ifo составляется на основе регулярных опросов топ-менеджеров нескольких тысяч немецких предприятий и считается одним из важнейших экономических барометров Германии.

Смотрите также: