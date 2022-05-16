Немецкая промышленность фиксирует рекордное скопление заказов

Согласно опросу, немецкие промышленные компании фиксируют рекордное скопление ожидающих выполнения заказов. Даже без единого нового заказа промышленность ФРГ могла бы продолжать производство на протяжении 4,5 месяца, сообщил Мюнхенский институт экономических исследований ifo в понедельник, 16 мая, со ссылкой на проведенный в апреле опрос среди немецких фирм. В ходе предыдущего опроса в январе данный показатель достигал 4,4 месяца, при этом многолетний средний показатель составляет 2,9 месяца.

В особенности показатель дальности заказов высок в автопроме, включающем автомобилестроителей и их поставщиков (7,4 месяца), а также в машиностроении (6,5 месяца) и в сфере производства оборудования для обработки данных (6,3 месяца). Наиболее низкий показатель - у производителей текстильной продукции (1,7 месяца).

Не только высокий спрос, но и трудности с выполнением заказов

"Скопление заказов отражает не только высокий спрос на немецкие промышленные товары за прошедшие месяцы, но и трудности компаний выполнить существующие заказы в кратчайшие сроки из-за отсутствия важных промежуточных продуктов и сырья", - отметил глава отдела экономических прогнозов ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser). В частности, немецкая автомобильная промышленность испытывает недостаток кабельных стволов из-за войны в Украине.

По словам эксперта, если проблемы с поставками прекратятся в ближайшие месяцы, немецкая промышленность сможет в полную силу запустить производство, и это придало бы мощный импульс немецкой экономике. "Однако в данный момент многое скорее указывает на усиление дефицита поставок, прежде всего, как следствие жестких локдаунов в Китае, откуда Германия в последнее время получала 15 процентов всех импортируемых промежуточных продуктов", - заявил Вольмерсхойзер.

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