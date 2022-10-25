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На заводе BMW (фото из архива)Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Деловые настроения в ФРГ в октябре продолжили ухудшаться

Екатерина Венкина
59 мин. назад

Индекс ifo, считающийся важнейшим экономическим барометром Германии, снизился до 84,3 пункта в октябре.

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Деловые настроения в ФРГ продолжают ухудшаться. Соответствующий индекс, рассчитываемый Институтом экономических исследований ifo и считающийся важнейшим экономическим барометром Германии, снизился до 84,3 пункта в октябре - по сравнению с 84,4 пункта в сентябре. Об этом сообщил мюнхенский институт во вторник, 25 октября.

Как уточнило агентство dpa, показатель опустился до самого низкого уровня с мая 2020 года.

По сравнению с сентябрем компании менее удовлетворены текущим состоянием дел. Оценки на перспективу несколько улучшились, однако представители бизнес-сообщества все равно с тревогой ждут ближайших месяцев.

Падение - в производственном секторе и сфере строительства

В производственном секторе показатели снизились. Новых заказов поступает все меньше. Загрузка производственных мощностей снизилась с 85,3 до 84,6 процента. Тем не менее эти данные пока еще выше среднего долгосрочного показателя в 83,6 процента.

В секторе услуг деловой климат немного восстановился после обвала в предыдущем месяце. В сфере торговли индекс также подрос. Однако ожидания остаются крайне мрачными, особенно - в розничном секторе.

В сфере строительства деловой климат ухудшился. Индикатор упал до самого низкого уровня с января 2016 года на фоне сокращения объема заказов.

Уровень инфляции - максимальный за 70 лет

Уровень инфляции в Германии в сентябре достиг 10 процентов - самого высокого показателя за 70 лет. "Волна инфляции, к сожалению, пока не ослабевает", - заявил 5 октября глава отдела прогнозов конъюнктуры мюнхенского Института экономических исследований ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser), представляя результаты традиционного ежемесячного опроса немецкого бизнеса. По данным ifo, многие компании в стране намерены повысить цены в ближайшие месяцы. В сентябре текущего года их доля составила 53,5 процента, тогда как месяцем ранее - 48,1 процента.

В частности, цены на продовольственные товары будут расти и дальше. В этом сегменте прогнозируется повышение соответствующего показателя до 100 пунктов против 96,9 в августе. В непродовольственной сфере тоже ожидается рост цен, особенно на аптечные товары (92,3 пункта), цветы, растения и товары для животных (89,6), игрушки (89,0), велосипеды (84,4) и канцелярские товары (83,8).

Для определения индекса делового климата институт Ifo ежемесячно опрашивает около 9000 компаний. Их просят оценить текущую ситуацию в бизнесе и высказать свои ожидания на ближайшие шесть месяцев.

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