Сколько стоит в Германии хорошая жизнь?

Хотя Германия - одна из самых богатых стран мира, почти каждому шестому ее жителю, это 13,8 млн человек, грозит нищета или он уже живет за чертой бедности, утверждают авторы нового исследования.

Бездомные спят на улицах, матери отказываются от еды, чтобы прокормить своих детей, пенсионеры ищут бутылки в мусорных баках: хотя Германия является одной из самых богатых стран в мире, 13,8 млн человек находятся под угрозой обнищания или уже живут за чертой бедности. К такому выводу пришла организация Paritätische Wohlfahrtsverband в своем актуальном докладе, посвященном проблеме бедности. Федеральное правительство в соответствующем отчете за 2022 год также признало, что разрыв между богатыми и бедными в стране растет.

Богатство и бедность в мире

В списке самых богатых государств мира, последний раз обновленном в 2021 году, Германия находится на 20-м месте. Рейтинг составлен на основе величины валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Этот показатель высчитывается как соотношение стоимости всех товаров и изделий, произведенных в стране за год, к количеству ее жителей. В Германии в 2021 году он составлял чуть более 50 700 долларов США.

Для сравнения: Люксембург считается наиболее богатым государством в мире. В 2021 году ВВП на душу населения в нем составил около 136 700 долларов. Десять самых бедных стран мира находятся в Африке. Самая бедная - Бурунди, где ВВП на душу населения чуть более 270 долларов.

Бедность абсолютная и относительная

Социальная наука различает абсолютную бедность, когда люди не могут удовлетворить жизненно важные базовые потребности, и относительную - она определяется средними условиями жизни в обществе. В то время как многие люди в беднейших странах мира находятся в абсолютной бедности, некоторые жители Европы, как правило, страдают от относительной бедности.

Согласно статистике, 1,5 млн. детей в Германии живут в семьях получателей социальных пособий Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

К ним относят тех европейцы, которым приходиться жить в условиях значительных материальных ограничений. В большинстве случаев они в состоянии сводить концы с концами, обходясь без многих вещей, которые большинство населения считает само собой разумеющимися. В ЕС человек считается подверженным риску бедности или бедным, если в его распоряжении менее 60 процентов медианного дохода, высчитанного для соответствующей страны. Если менее 50 процентов, то человек считается очень бедным.

В Германии к бедным относят одиноких лиц, получающих менее 1148 евро в месяц. Для родителей-одиночек с одним маленьким ребенком этот показатель составляет 1492 евро, а для семейной пары с двумя маленькими детьми - 2410 евро. Указаны суммы, которые остаются в распоряжении после вычета налогов и взносов на социальное обеспечение, а также государственных пособий.

Сколько денег нужно человеку для жизни в ФРГ?

Германия считает себя государством всеобщего благосостояния. Тот, кто не может найти работу или не в состоянии работать и не имеет дохода, получает базовое социальное обеспечение, в просторечии известное как Hartz IV. Им предусмотрены средства на проживание, покрываются расходы на аренду жилья, а также страхование здоровья и ухода в пожилом возрасте. В 2020 году в ФРГ получателями Hartz IV были около 5,3 млн человек.

Одинокие люди и родители-одиночки получают 449 евро в месяц. Из этой суммы необходимо оплатить питание, одежду, предметы личной гигиены, бытовые товары, интернет, телефон и электричество. Если двое получателей Hartz IV живут как партнеры, стандартная ставка снижается до 404 евро для каждого из них. За каждого ребенка выплачивается от 285 до 376 евро в зависимости от возраста.

Организации соцобеспечения неоднократно указывали, что базовый доход не защищает от бедности и недостаточен для реального участия в жизни Германии. Федеральное правительство хочет повысить стандартную выплату получателям Hartz IV до 502 евро с 2023 года. Однако, по мнению социолога и исследователя бедности Кристофа Буттервеге (Christoph Butterwege), и этого недостаточно. Для того чтобы жить "достойно" и, например, иметь возможность питаться здоровой пищей, необходимы, по его оценке, минимум 650 евро.

Пенсионеры также испытывают трудности

Продолжающийся уже несколько месяцев беспрецедентный для ФРГ рост инфляции также создает проблемы для тех, кто до сих пор мог сводить концы с концами без посторонней помощи. Все больше немцев уже не справляются с возрастающими ценами на хлеб, молоко, фрукты и овощи.

Выдача бесплатных продуктов нуждающимся в Кёльне Фото: Peter Hille/DW

Это ощущают и сотрудники 960 пунктов выдачи социальных продуктовых наборов, которые собирают пожертвования и распределяют их среди нуждающихся. В 2020 году в Германии услугами таких пунктов воспользовались около 1,1 млн. человек. В то же время, по разным сообщениям, таковых в стране насчитывается два миллиона.

Бедность также все чаще становится проблемой для пожилых людей. Пенсии оказываются слишком малы - даже после десятилетий работы. При этом женщины страдают сильнее, чем мужчины, поскольку чаще работали неполный рабочий день и получали меньшую зарплату. По результатам исследования, проведенного Фондом Бертельсманна (Bertelsmann-Stiftung), в 2036 году около 20 процентов немецких пенсионеров могут столкнуться с проблемой бедности.

Скрытая бедность

Правда, те, чьи пенсии особенно низки, могут претендовать на пособие по схеме поддержки базового дохода. Так же как и люди, чья работа плохо оплачивается, или лица, что в силу различных причин могут работать только неполный рабочий день. Однако многие жители ФРГ не решаются пойти в социальные ведомства и признаться в своей нужде.

Исследования показывают, что две трети тех, кто имеет право на получение пособий, стыдятся этого. Пожилые люди предпочитают работать дольше. Или собирают бутылки из мусорных баков, чтобы иметь в кошельке дополнительно несколько евро.

Работа не гарантирует защиту от бедности

В Германии растет и число лиц, которые не могут прожить на свой доход даже несмотря на полный рабочий день. При том, что минимальная зарплата в стране выросла до 12 евро в час. Одинокие люди без детей, работающие 40 часов в неделю, получают в среднем после вычета налогов около 1480 евро в месяц. Хотя номинально это выше черты бедности, данной суммы сейчас порой не хватает из-за растущей инфляции.

Растущая инфляция бьет, в первую очередь, по тем, у кого скромные доходы Фото: picture alliance/Norbert Schmidt

Студенты также знакомы с этой проблемой, особенно если они живут на выплаты из системы государственного финансирование образования (BaföG). Максимальная месячная сумма их составляет 934 евро, сюда входят доплата за жилье и медицинскую страховку. Уровень, который явно ниже относительной черты бедности в Германии.

Улучшения пока не предвидится

Федеральное правительство хочет использовать 200 млрд евро для смягчения последствий высоких цен на энергоносители. Однако этого ни в коем случае не будет достаточно, чтобы компенсировать все дополнительные расходы, ведь, по мнению экономистов, уровень инфляции будет сохраняться высоким. Жизнь в Германии останется дорогой, и это почувствуют прежде всего те, у кого нет финансовых резервов.

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