Как в Германии будут экономить электроэнергию в Рождество

На фоне энергокризиса чиновники разрабатывают новые концепции праздничного оформления улиц. Рассказываем, что изменится в этом году.

В предстоящее Рождество праздничная подсветка во многих городах Германии будет не такой яркой, как раньше. Это связано с мерами по экономии энергии, которые в стране приняли на фоне энергокризиса, вызванного войной России в Украине. За три месяца до Рождества коммуны приступили к разработке новых концепций праздничного оформления.

Для подсветки главных улиц Берлина ищут спонсоров

Так, например, в Штутгарте гирлянды на рождественских елках, работающие на электроэнергии из возобновляемых источников, будут гореть только 240 часов, а не 450, как раньше. Городская ратуша решила вовсе отказаться от подсветки и светящегося адвент-календаря на окнах, пишет агентство dpa.

В Берлине главные торговые улицы, такие как Курфюрстендамм, скорее всего, будут выглядеть менее эффектно, поскольку Сенат в этом году решил не софинансировать праздничную уличную подсветку. Теперь власти в городских округах и бизнесмены ищут спонсоров.

Рождественская подсветка бульвара Курфюрстендамм в Берлине, 2020 год Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Еще в ряде городов, в частности в Ахене, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Дармштадте, Любеке и Фленсбурге - сейчас изучают, как учесть сложившуюся ситуацию с электроэнергией при подготовке к рождественским праздникам. Для решения этого вопроса в отдельных населенных пунктах созданы рабочие группы.

Некоторым городам к рекомендациям по экономии электроэнергии дополнительно готовиться не потребовалось. Так, в Нюрнберге Кристкиндлесмаркт (Christkindlesmarkt), расположенный на главной площади города, почти десять лет назад полностью перешел на электроэнергию из возобновляемых источников. По словам чиновников, за счет светодиодных ламп потребление энергии удалось снизить до минимума. На энергосберегающие светодиодные устройства ранее перешли также в Мюнхене, Эрфурте и саксонском городе Аннаберг-Буххольц.

Кристкиндлесмаркт в Нюрнберге Фото: Juergen Held/picture alliance

В Германии отменили подсветку зданий и памятников

С сентября в Германии начали действовать предписания по экономии электроэнергии. Их ввели на фоне энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины. Из городских объектов новые меры затрагивают здания и памятники - на них больше не должны включать подсветку в ночное время.

Кроме того, в период с 22 до 16 часов рекомендовано отключать подсветку наружной рекламы (за исключением случаев, когда это необходимо для безопасности дорожного движения, например, в путепроводах под железной дорогой). На витрины и уличные фонари предписания, действующие до февраля 2023 года, не распространяются.

В столице Германии Берлине с учетом новых правил отказались от подсветки более 200 объектов. Среди них - Колонна победы в центре парка Тиргартен, одна из главных достопримечательностей города, и Берлинский кафедральный собор. В Веймаре наружное освещение теперь включают на полчаса позже, а отключают на полчаса раньше.

Специалисты высказывают мнение, что экономия энергии имеет определенный экологический эффект. Это связано с тем, что сокращаются выбросы вредных веществ в атмосферу. По словам экспертов, темнота в ночное время также положительно влияет на здоровье человека и благоприятно воздействует на флору и фауну.

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