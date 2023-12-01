Сколько стоит глинтвейн в Германии?

Общий оборот рождественских рынков в Германии составляет около 2,9 миллиарда евро. Часть этой суммы приходится на горячее вино со специями - глинтвейн.

По данным немецкого отраслевого объединения Deutscher Schaustellerbund, в которое входят организаторы народных ярмарок и праздников, в ноябре-декабре в Германии работает в общей сложности около трех тысяч рождественских рынков, оборот которых за сезон составляет 2,9 миллиарда евро. На каждом из этих рынков можно попробовать традиционный глинтвейн.

Время глинтвейна в Германии

Какая доля оборота приходится на разогретое вино с пряностями, эксперты точно сказать не могут, но любой из 160 миллионов посетителей рождественских рынков в Германии, глядя на количество людей около будок по продаже глинтвейна и других горячих алкогольных напитков, может смело предположить, что она является существенной. Владельцы этих бизнесов неохотно делятся сведениями, но некоторые косвенные данные могут помочь представить себе картину.

Немецкая королева глинтвейна 2023 года Луиза Кресс (Louisa Kress) из Трира Фото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Уже много лет на знаменитом рождественском рынке Штрицельмаркт (Striezelmarkt) в Дрездене грязные кружки из разных торговых палаток отправляют в общий посудомоечный центр, где ведется точный учет - 780 тысяч за сезон. Умножаем на 0,2 литра и получаем, щедро округлив, 160 тысяч литров глинтвейна - примерно две с половиной железнодорожных цистерны. Только на одном этом рынке.

На самом деле - больше, так как некоторые посетители просят налить вторую, третью и последующие порции в уже использованную кружку. Некоторые завсегдатаи в Германии вообще покупают кружку любимого рынка и в следующе разы приходят со своей посудой, чтобы, в частности, каждый раз не оставлять и не забирать обязательный залог.

При этом охотно глинтвейн в Германии пьют лишь 15 процентов жителей страны. Как свидетельствуют результаты опроса службы YouGov среди взрослых респондентов, еще около 30 процентов не имеют ничего против одной-другой кружки. Немногим более 20 процентов скорее предпочтут какой-нибудь другой напиток. Около 30 процентов сообщили, что глинтвейн они не употребляют. Остальные не определились.

Кстати, каждый из тех, кто посещает немецкие рождественские рынки, бывает на них в среднем 3,3 раза за сезон, чтобы купить подарки, перекусить, пообщаться.

Белый и красный глинтвейн Фото: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Цены на глинтвейн в 2023 году

Куда бо́льшую прозрачность, так сказать, имеют цены на глинтвейн - видны невооруженным взглядом и могут сильно отличаться. В начале нынешнего сезона немецкий туристический портал Weloveholidays провел своего рода маркетинговое исследование, сравнив данные тридцати особенно популярных рождественских рынков в разных регионах Германии.

Из них самый доступный глинтвейн сейчас разливают в баварском городе Ротенбург-об-дер-Таубер - 3 евро за кружку, однако некоторые торговцы предлагают здесь свой глинтвейн подороже - 4 евро.

Далее следуют Дрезден, Аугсбург, Брауншвейг, Дортмунд и Эссен - 3,50 евро.

От 3,50 евро до 4 евро глинтвейн стоит в Майнце, Регенсбурге и Лейпциге.

В Гейдельберге, Франкфурте-на-Майне, Мангейме и Трире - 4 евро.

От 4 евро до 4,50 евро - в Мюнстере и Нюрнберге.

В Берлине, Ахене, Кельне и Гамбурге - 4,50 евро.

Самый дорогой немецкий глинтвейн в этом списке, как и самый дешевый, оказался… баварским. Столица этой федеральной земли Мюнхен славится своими высокими ценами в целом и подтвердила лидерство в этой отдельной категории - от 5 евро до 6 евро за кружу.

Глинтвейн на рождественском рынке в гамбургском районе Санкт-Паули Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Согласно данным исследования, за пять лет цены на глинтвейн на рождественских рынках в Германии в некоторых местах выросли почти вдвое - в Мюнстере, Нюрнберге, Ахене и Мюнхене. Примерно на одну треть - во Франкфурте-на-Майне, Гейдельберге и Берлине. Стабильными на уровне в 4 евро они остались в Дрездене и Мангейме. В остальных местах, упомянутых в исследовании, увеличились, но не очень сильно.

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