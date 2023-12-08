В Германии детей накормили пряниками прабабушек
Перед Рождеством во многих немецких семьях традиционно пекут домашнее печенье и пряники. На кухнях стоит сладкий запах ванили, корицы, кардамона, аниса… Рецепты часто передаются из поколения в поколение, претерпевая некоторые изменения, так как и техника за последнее столетие стала другой, и пищевая промышленность, производящая ингредиенты, тоже не стоит на месте.
Как в Германии называют имбирные пряники?
Имбирные пряники являются одним из сладких символов немецкого Рождества. Производство в домашних условиях требует больше времени, чем, например, на песочное печенье. В разных регионах Германии названия имбирных пряников отличаются.
Самый распространенный вариант "Lebkuchen" происходит от латинского слова "libum" - римской жертвенной лепешки. Среди других - "Honigkuchen" ("медовый пряник"), "Gewürzkuchen" ("пряная выпечка") и "Printen" ("печатный пряник").
"Принтен", например, используют в Ахене, который славится своими имбирными пряниками - "Aachener Printen" - не меньше, чем Дрезден своими рождественскими кексами - "Dresdner Stollen".
Узнать, как имбирные пряники выпекали немецкие прабабушки сто и более лет назад, в эти предрождественские недели можно в восточногерманском Франкфурте-на-Одере, где в городском и региональном Музее Виадрина (Museum Viadrina) проводят специальные семинары для детей, посвященные этой теме.
Ингредиенты, подготовка теста и советы
За организацию занятий отвечает сотрудница музея Халина Мухов (Halina Muchow), рассказавшая корреспонденту агентства dpa, что, например, тесто для пряников здесь готовят заранее, так как оно должно отлежаться одну-две недели.
Рецепт, в котором указаны старые единицы измерения, отличается от современных. В нем присутствуют соль из рогов оленя (карбонат аммония), сироп сахарной свеклы, сливочное масло, мука, яйца, немного молока и разные пряности вроде гвоздики и корицы. Тесто в музее перемешивают, как это делали до появления разных электрических приспособлений, вручную, на что уходит три четверти часа.
Для изготовления пряников раньше использовали печатные формы из дерева, сейчас более широко распространены металлические формы для вырезания. Старые экспонаты в музее служат только для демонстрационных целей. Для практических изготовили копии по историческим образцам. Среди них - сердечки, снеговики и еловые шишки. Старые мутовки для размешивания теста, которые также есть в музейной коллекции, были сделаны из… старых рождественских елок, чтобы ничто не пропадало.
Главную роль во всем процессе играет печь 1860 года, для которой нужны дрова и уголь. Свежие имбирные пряники затвердевают, когда остынут, после чего могут храниться долго. Чтобы вновь стали более мягкими, в коробку или банку, где они ждут своего часа, нужно положить одно-другое яблоко.
Как отметила Халина Мухов, раньше имбирные пряники пекли и подавали к столу круглый год - не только во время рождественских праздников. Традиция, несомненно, очень хорошая.
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