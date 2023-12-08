В Германии детей накормили пряниками прабабушек

Имбирные пряники по старому рецепту из дровяной печи 1860 года можно попробовать в музее немецкого города Франкфурт-на-Одере.

Перед Рождеством во многих немецких семьях традиционно пекут домашнее печенье и пряники. На кухнях стоит сладкий запах ванили, корицы, кардамона, аниса… Рецепты часто передаются из поколения в поколение, претерпевая некоторые изменения, так как и техника за последнее столетие стала другой, и пищевая промышленность, производящая ингредиенты, тоже не стоит на месте.

Как в Германии называют имбирные пряники?

Имбирные пряники являются одним из сладких символов немецкого Рождества. Производство в домашних условиях требует больше времени, чем, например, на песочное печенье. В разных регионах Германии названия имбирных пряников отличаются.

Самый распространенный вариант "Lebkuchen" происходит от латинского слова "libum" - римской жертвенной лепешки. Среди других - "Honigkuchen" ("медовый пряник"), "Gewürzkuchen" ("пряная выпечка") и "Printen" ("печатный пряник").

"Принтен", например, используют в Ахене, который славится своими имбирными пряниками - "Aachener Printen" - не меньше, чем Дрезден своими рождественскими кексами - "Dresdner Stollen".

Имбирные пряники по старому рецепту - свежие из печи Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Узнать, как имбирные пряники выпекали немецкие прабабушки сто и более лет назад, в эти предрождественские недели можно в восточногерманском Франкфурте-на-Одере, где в городском и региональном Музее Виадрина (Museum Viadrina ) проводят специальные семинары для детей, посвященные этой теме.

Ингредиенты, подготовка теста и советы

За организацию занятий отвечает сотрудница музея Халина Мухов (Halina Muchow), рассказавшая корреспонденту агентства dpa, что, например, тесто для пряников здесь готовят заранее, так как оно должно отлежаться одну-две недели.

Рецепт, в котором указаны старые единицы измерения, отличается от современных. В нем присутствуют соль из рогов оленя (карбонат аммония), сироп сахарной свеклы, сливочное масло, мука, яйца, немного молока и разные пряности вроде гвоздики и корицы. Тесто в музее перемешивают, как это делали до появления разных электрических приспособлений, вручную, на что уходит три четверти часа.

Форма для пряника со снеговиком Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Имбирный пряник и форма в виде сердечка Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Форма для пряника с рождественским дедом и готовый пряник Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Для изготовления пряников раньше использовали печатные формы из дерева, сейчас более широко распространены металлические формы для вырезания. Старые экспонаты в музее служат только для демонстрационных целей. Для практических изготовили копии по историческим образцам. Среди них - сердечки, снеговики и еловые шишки. Старые мутовки для размешивания теста, которые также есть в музейной коллекции, были сделаны из… старых рождественских елок, чтобы ничто не пропадало.

Жестяная коробка для хранения пряников и два яблока, чтобы пряники стали более мягкими Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Главную роль во всем процессе играет печь 1860 года, для которой нужны дрова и уголь. Свежие имбирные пряники затвердевают, когда остынут, после чего могут храниться долго. Чтобы вновь стали более мягкими, в коробку или банку, где они ждут своего часа, нужно положить одно-другое яблоко.

Как отметила Халина Мухов, раньше имбирные пряники пекли и подавали к столу круглый год - не только во время рождественских праздников. Традиция, несомненно, очень хорошая.

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