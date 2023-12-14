Немцы не будут экономить энергию на Рождество

В Германии подсчитали количество лампочек на гирляндах и выяснили, сколько немцы потратят на электричество для них.

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Перед Рождеством 2023 года в Германии, как утверждают авторы специального исследования, в одних только частных домах и квартирах, а также на балконах, фасадах и прилегающих земельных участках будет светиться почти 22 миллиарда лампочек. Если говорить более точно - 21 800 000 000, что почти на два миллиарда выше прошлогоднего показателя и является рекордом. Число гирлянд в немецких домашних хозяйствах за год увеличилось на 22 миллиона.

Такие цифры содержатся в отчете по результатам репрезентативного опроса, уже в тринадцатый раз проведенного маркетинговой службой YouGov по заказу компании LichtBlick - одного из поставщиков электроэнергии из возобновляемых источников в Германии.

80 процентов лапочек на рождественских гирляндах составят энергосберегающие светодиодные источники света, около 20 процентов - лампы накаливания.

Украшенное рождественскими гирляндами крестьянское подворье около города Лер в Нижней Саксонии Фото: Lars Penning/dpa/picture alliance

Рождественские гирлянды в Германии

Согласно подсчетам экспертов, в предрождественские недели и во время праздников на эти цели в домашних хозяйствах ФРГ будет потрачено почти 622 миллиона киловатт-часов, что на восемь миллионов киловатт-часов выше прошлогоднего показателя.

Такого количества электроэнергии хватило бы, чтобы в течение года снабжать 195 тысяч домашних хозяйств, то есть средних размеров немецкий город. Сумма счетов за эту энергию составит около 286 миллионов евро. Объем выбросов углекислого газа в атмосферу достигнет 235 тысяч тонн.

Что еще удалось выяснить в ходе опроса? Всего лишь каждый седьмой респондент, то есть около 14 процентов, считает излишним украшать гирляндами общественные пространства - улицы, площади, бульвары и так далее. Они предпочли бы экономию этих ресурсов. 77 процентов хотят, чтобы города и другие населенные пункты выглядели по-праздничному, что на 10 процентов больше, чем в предыдущем году. Остальным это было безразлично.

Что касается личных планов, в 2023 году экономить энергию, отказавшись от гирлянд, намеревалось лишь 16 процентов участников этого репрезентативного опроса, что вдвое меньше результата прошлого года, когда о таких планах перед началом рождественского сезона сообщил каждый третий.

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