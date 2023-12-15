Волшебный базар в Херне - самый популярный в Германии

Все рождественские рынки прекрасны в целом и каждый замечателен по-своему. Есть множество способов попытаться найти самый уютный, привлекательный и чарующий - для себя лично или по мнению общественности. Широкая общественность активно пользуется социальными сетями и оставляет достаточно цифровых следов для статистического анализа.

В середине декабря в разгар предпраздничного сезона в Германии опубликован актуальный рейтинг популярности европейских и немецких рождественских рынков по просмотрам постов в TikTok, снабженных соответствующими хештегами.

Самые популярные рождественские рынки Европы

В результате исследования, проведенного по заказу торговой платформы Ruggable , в Германии на первом месте оказался Рынок рождественского волшебства (Cranger Weihnachtszauber) в городе Херне в Рурской области. В европейском списке этот рынок занял четвертое место после Winter Wonderland в Лондоне, Champ de Mars около Эйфелевой башни в Париже и рождественского фестиваля в Манчестере - Manchester Christmas Markets.

Знаменитую зимнюю ярмарку в Лондоне ежегодно посещает около 2,5 миллиона человек, поэтому по числу просмотров в TikTok она лидирует с астрономическим показателем в два с половиной миллиарда. Число просмотров контента с парижского рынка превысило 16 миллионов, манчестерского фестиваля достигло почти 15 миллионов. Однако как распределились места в Германии?

Самые популярные немецкие рождественские рынки

1. Херне - Cranger Weihnachtszauber (14,1 миллиона)

2. Берлин - Winterzauber (6,2 миллиона)

3. Франкфурт-на-Майне - Weihnachtsmarkt Frankfurt am Main (5,9 миллиона)

4. Дрезден - Striezelmarkt (4,2 миллиона)

5. Мюнхен - Weihnachtsmarkt am Marienplatz (3,9 миллиона)

6. Дортмунд - Weihnachtsflair auf Schloss Bodelschwingh (3,6 миллиона)

7. Штутгарт - Stuttgarter Weihnachtsmarkt (3,5 миллиона)

8. Нюрнберг - Nürnberger Christkindlesmarkt (3,3 миллиона)

9. Мюнхен - Münchner Christkindlmarkt (3,3 миллиона)

10. Дортмунд - Dortmunder Weihnachtsmarkt (2,4 миллиона)

Рынок рождественского волшебства. Фотогалерея

Самый популярный в TikTok немецкий рождественский рынок 2023 года существует совсем еще недолго, если сравнивать с возрастом старейшего в Германии дрезденского Штрицельмаркта , впервые упомянутого в 1434 году.

Первый рождественский рынок Cranger Weihnachtszauber прошел в Херне в 2018 году на территории здешней традиционной ярмарки - летнего народного праздника Cranger Kirmes в городском районе Кранге, который посещает в среднем четыре миллиона человек. Устроители новой рождественской ярмарки воспользовались опытом и связями, накопленными здесь за многие столетия.

Рождество и аттракционы

Первое письменное упоминание летней ярмарки в Херне датировано 1703 годом. Рождественский рынок в Херне является одновременно праздничным базаром и народной ярмаркой, на которой можно покататься на аттракционах и посмотреть разные представления. В 2019 году перед началом пандемии здесь побывало около 225 тысяч человек. За вход на территорию взимается плата - по два евро с каждого посетителя старше четырех лет.

Рождественская елка на рынке в Херне Фото: Andre Hirtz/Funke Foto Services/IMAGO

Общая площадь рынка Cranger Weihnachtszauber составляет почти 30 тысяч квадратных метров Помимо разных торговых палаток и павильонов здесь на берегу канала Рейн - Херне (Rhein-Herne-Kanal) установлено около сотни аттракционов. Посреди ярмарки возвышается 45-метровя искусственная елка, которую организаторы называют "самой большой мобильной рождественской елкой в мире".

За несколько лет своего существования Рынок рождественского волшебства в Херне получил известность далеко за пределами своего региона. Сюда приезжают не только из городов многонаселенной Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия, но также из разных стран Европы - например, соседних Нидерландов и Бельгии.

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