Шольцу и другим немецким политикам дали прикурить

Курящие человечки - давняя традиция в Рудных горах. Сейчас здесь трудятся над фигурками "Эриха" и "Гельмута". Есть и курящий "Олаф" - с повязкой на глазу.

Мастера традиционных промыслов в Рудных горах решили посвятить новых курящих человечков (нем. Räuchermännchen) - таких вот фигурок с курительными свечами - немецким политикам. Историческим поводом стала юбилейная дата, которая отмечается в этом году, - 35 лет после воссоединения Германии. Как во вторник, 15 октября, сообщает информационное агентство dpa, новые курящие человечки увековечат государственного и политического деятеля ГДР Эриха Хонеккера (Erich Honecker) и шестого федерального канцлера Германии Гельмута Коля (Helmut Kohl).

Курящие человечки "Эрих" и "Гельмут" за 90 евро

Новая партия курящих человечков с "Эрихом" и "Гельмутом" поступит в продажу в ноябре - к открытию рождественского сезона. В описании фигурок в онлайн-магазине эти традиционные сувениры из Рудных гор преподносятся с иронией - как "юморной декоративный элемент" и "кусочек истории". "Эрих" будет дымиться из ушей, в то время как "Хельмут" - из-за воротника. Ценителям творчества мастеров традиционных промыслов из Саксонии придется заплатить по 89,90 евро за фигурку.

В художественной мастерской в Зайфене трудятся около 50 человек. И все они надеются, что успех новой партии курящих человечков будет таким же, как и фигур бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Мастерская, где производят курящих человечков Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

В коллекции этой мастерской есть и нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Кстати, его курящая фигурка была несколько изменена - к новому рождественскому сезону на ней появилась повязка на правом глазу. Канцлер Германии Олаф Шольц в 2023 году опубликовал в социальных сетях свою фотографию с повязкой на правом глазу и ссадинами на лице - после сообщений о травме, полученной им во время занятий спортом на выходных.

Теперь у "курящего" Олафа Шольца появилась еще и пиратская повязка Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Давняя традиция рождественских сувениров

Курящие человечки являются традиционными рождественскими украшениями из Саксонии, пользуются спросом во всей стране и входят в число популярных в самой Германии и за границей немецких сувениров. Первые письменные упоминания таких фигурок датированы примерно 1830 годом.

Изготавливают эти украшения из древесины разных пород в небольших мастерских в Рудных горах. Чаще всего выпускают фигурки, изображающие лесников, лоточников, горняков, солдат или кухарок.

В саксонской общине Зематаль (Sehmatal) в 2012 году был открыт первый в Германии Музей курящих человечков (Räuchermann-Museum). Экспозиция насчитывает в общей сложности около 2200 экспонатов.