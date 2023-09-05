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Фото Шольца с повязкой вызвало волну шуток и мемов

Жан Рофе
5 сентября 2023 г.

Канцлер ФРГ впервые показал, как выглядит после падения. Его снимок с повязкой на глазу стал основой для десятков мемов в соцсетях.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Олаф Шольц Фото: Steffen Kugler/dpa/Bundesregierung/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в понедельник, 4 сентября, опубликовал в социальных сетях свою фотографию с повязкой на правом глазу и ссадинами на лице. Это первый снимок политика после сообщений о травме, полученной им во время занятий спортом на выходных.

"С нетерпением жду мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле", - подписал Шольц публикацию в Х (бывший Twitter)".

Канцлер ФРГ в образе пирата

Пользователи не заставили себя ждать, и уже через несколько часов в соцсетях появились десятки мемов с Шольцем. Большинство из них имеют отсылку к пиратам. Канцлера сравнивают с капитаном Джеком Воробьем и другими персонажами франшизы "Пираты Карибского моря", а также пиратом Пэйнти из заставки мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".

В некоторых мемах Шольца изображают в качестве лица Партии пиратов Германии, основанной в 2006 году.

В других - рекламирующим сайты для скачивания пиратского контента.

"Друзья по несчастью"

Русскоязычные пользователи проводят аналогию с Алексеем Навальным. В 2017 году российский оппозиционер носил такую же повязку, после того как на него совершили нападение, облив зеленкой. В результате Навальный получил химический ожог глаза.

Фотографию главы германского правительства сопоставили и с магшотом экс-президента США Дональда Трампа, который недавно также разошелся на мемы.

В комментариях к посту Шольца пользователи желают канцлеру скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Шольц упал на пробежке

Ранее сообщалось, что Шольц получил "небольшую спортивную травму" на пробежке 2 сентября. По словам пресс-секретаря правительства ФРГ, 65-летний политик упал и получил ушибы лица.

Из-за этого он не смог присутствовать на предвыборных мероприятиях своей партии в федеральной земле Гессен 3 сентября. Однако его встречи на текущей неделе отменять не стали.

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