Где стоит самая большая в мире елка

В предвечерних сумерках прилавки знаменитой дортмундской рождественской ярмарки загораются множеством переливающихся огоньков. В воздухе разливается манящий запах немецких колбасок, глинтвейна и жареного миндаля. А в центре всего этого великолепия - самая большая в мире рождественская ель. Дерево достигает 45 метров в высоту и весит 40 тонн. Его установили 22 ноября, и простоит оно до 30 декабря - если свои коррективы не внесет пандемия.

Ежегодная церемония зажигания рождественских огней на елке, а их более 48 тысяч, - целое событие для Дортмунда, и почетное право зажечь огни на рождественском дереве предоставляется мэру города.

"В этом году все было немного по-другому", - говорит Верена Винкельхаус (Verena Winkelhaus), управляющий директор Вестфальской ассоциации рыночной торговли. Она отметила, что из-за пандемии сама церемония проходила без гостей - вместо этого была организована онлайн-трансляция. Винкельхаус подчеркнула, что несмотря на такие изменения, она рада, что рождественский рынок вообще открылся.

Правило 2G и другие нововведения

В этом году организаторы стремились сделать рождественский базар более просторным, чтобы не создавать большое скопление людей. Гостей ожидают восемь новых световых инсталляций, а это значит, что в центре города в вечернее время станет еще ярче и праздничней.

Однако посетить рождественский рынок смогут не все. На рождественском рынке действует правило 2G, поэтому насладиться атмосферой на площади смогут только те, кто вакцинирован или недавно переболел COVID-19. Кроме того, все посетители рождественского рынка должны носить защитные маски.

Некоторые отмечают, что до пандемии рождественскую ярмарку посещало большее количество людей

Коронавирусные меры против духа Рождества

Многие критикуют такие ограничения. Работница одного из рождественских киосков, которая попросила не называть ее имя, жалуется на введение правила 2G. Она считает, что достаточно было бы обязать всех проходить тестирование на коронавирус. При этом она пока не заметила особенной разницы. Женщина отмечает, что по выходным здесь особенно многолюдно, "как будто все в порядке".

Но есть и другие мнения на этот счет. Продавец Эльмар Гусейнов (Elmar Gusejnov) сказал, что в воздухе сейчас повисло напряжение. "У нас есть опасения, что рождественский рынок могут закрыт", - говорит он. Однако он уверен, что принятые меры работают, а большинство гостей рынка соблюдают правила. Кстати, по словам Эльмара днем атмосфера намного более расслабленная, чем вечером, когда людей становится больше. Однако благодаря тому, что в этом году пространства на рождественском рынке стало больше, он чувствует себя в безопасности.

Элли Хаджибейги (Elli Hadjibeigi) рада вернуться в эту праздничную атмосферу после годичного перерыва. Однако ее беспокоит рост числа заболеваний COVID-19. "Я надеюсь, что люди проявят бдительность и будут чаще тестироваться на коронавирус",- говорит она.

Ночью - еще многолюднее

Марион и Юрген Киль (Marion and Jürgen Kiehl) приятно удивлены тем, как проходит ярмарка в 2021 году. Пара работает волонтерами в мобильном пункте помощи больным СПИДом в Дортмунде.

Для посетителей рождественского рынка вводится правило 2G

"Люди очень расслаблены и не чувствуют, что их контролируют, - уверена Марион Киль, несмотря на количество выборочных проверок документов, проводимых на рынке. - Однако рынок посещает заметно меньшее количество человек, чем в предыдущие годы".

Тем временем люди активно собираются рядом с рождественской елью, чтобы сделать памятные снимки. Кто знает, как долго рождественский рынок будет открыт в этом году.

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