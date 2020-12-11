 Трубоукладчик ″Северного потока - 2″ сменил владельца | Новости из Германии о России | DW | 18.12.2020

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Россия

Трубоукладчик "Северного потока - 2" сменил владельца

Собственником баржи "Фортуна", приступившей к работам в прибрежных водах Германии, стало общество с ограниченной ответственностью "КВТ-РУС", передало агентство РБК.

Трубы для Северного потока - 2

Трубы для "Северного потока - 2"

Трубоукладочная якорная баржа (ТУБ) "Фортуна", которая 11 декабря приступила к завершению строительства участка газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии, сменила собственника. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщило агентство РБК со ссылкой на запись в Российском международном реестре судов (РМРС).

По его данным, вместо зарегистрированной в Москве "Универсальной транспортной группы" (УТГ) владельцем стало общество с ограниченной ответственностью "КВТ-РУС". При этом, как следует из данных на сервисе проверки и анализа российских юридических лиц и предпринимателей, речь идет о "микропредприятии", в котором - по данным на 2019 год - числился только один сотрудник.

Смена собственника, по всей видимости, была предпринята в связи с ужесточением санкций США в отношении трубоукладчиков "Северного потока - 2".

В начале октября 2020 года УТГ приобрела баржу у гонконгской Strategic Mileage. До 5 августа ТУБ входила в состав флота Межрегионтрубопроводстроя (МРТС), после чего МРТС убрал со своего сайта упоминание о барже. Порт ее приписки - Гонконг.

Возобновление работ

Строительство газопровода "Северного потока - 2" было возобновлено 11 декабря после перерыва в год. На настоящий момент газопровод достроен более чем на 90 процентов, последний участок, который осталось проложить, находится в водах Дании. Предполагалось, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019 года проект полностью встал. Швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для "Северного потока - 2" и вывела свои суда из Балтийского моря из-за угрозы санкций США. 

Проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался в Соединенных Штатах 1 октября 2020 года), в частности, предусматривает введение новых санкций против компаний, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Документ пока не подписан президентом США Дональдом Трампом.

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    Автор: Андрей Гурков


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Секретный план Газпрома: Северный поток 2 хотят достроить в обход санкций США. DW Новости

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