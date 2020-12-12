 Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет с санкциями в отношении РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.12.2020

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Мир

Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет с санкциями в отношении РФ

Американский лидер уверен, что предлагаемый оборонный бюджет на руку Китаю. В законопроекте прописано расширение санкций против строительства "Северного потока - 2".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался в Соединенных Штатах 1 октября 2020 года). Законопроект, среди прочего, предполагает расширение санкций, направленных против строительства российского газопровода "Северный поток - 2".

"Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выиграет Китай. Я наложу вето!", - написал американский лидер в воскресенье, 13 декабря, в Twitter.

При этом в Белом доме не ответили на электронный запрос агентства AP, просившего прояснить, почему, по мнению Трампа, выгодоприобретателем является именно КНР. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл ранее, напротив, утверждал, что бюджет направлен на сдерживание "китайской агрессии".

Документ получил одобрение в Сенате и Палате представителей

Законопроект был принят в контролируемом республиканцами Сенате 84 голосами против 13 и Палатой представителей, где большинство имеют демократы (335 против 78). При таком уровне поддержки законопроекта об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA), значительно превышающем "супербольшинство" голосов в две трети, документ сможет преодолеть запрет президента, даже если он его наложит.

Санкции по газопроводам и поставки вооружений Украине

Объем оборонного бюджета составляет 740,5 млрд долларов (около 611 млрд евро). Законопроект, в частности, предусматривает введение новых санкций против компаний, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Кроме того, он предполагает дальнейшие поставки вооружений в Украину, запрет на сотрудничество американских и российских военных и антитурецкие санкции за поставки Анкаре российских ЗРК С-400. 

Ранее Дональд Трамп говорил, что его не устраивает положение документа, которое предполагает переименовать военные базы, названные в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Позднее он требовал внести в законопроект положения об ответственности соцсетей за публикации пользователей.

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    Автор: Илья Коваль


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