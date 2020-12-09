Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока - 2"

Сенат США в пятницу, 11 декабря, поддержал оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Законопроект среди прочего предполагает расширение санкций против российского газопровода "Северный поток - 2".

Объем оборонного бюджета составляет 740,5 млрд долларов (около 611 млрд евро). Законопроект регулирует финансирование деятельности министерства обороны и программ в профильных сферах, а также повышение зарплат и денежного довольствия на 3 процента. Кроме того, документ предусматривает введение новых санкций против компаний, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Трамп грозил наложить вето на законопроект

Теперь проект должен поступить на подпись к президенту США Дональду Трампу. Ранее Трамп многократно грозил наложить вето на документ. Сначала он мотивировал свое решение спором о переименовании американских военных баз, а позднее - требованием внести в законопроект положения об ответственности соцсетей за публикации пользователей.

Однако Конгресс США может преодолеть действие вето, если законопроект поддержат более двух третей членов Сената и Палаты представителей. В таком случае документ вступит в силу без подписи президента. За оборонный бюджет на 2021 год в обеих палатах Конгресса США проголосовало подавляющее большинство конгрессменов. Их голосов достаточно для преодоления президентского вето.

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