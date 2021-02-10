Пандемия в корне изменила страхи немцев

Пандемия коронавируса в корне изменила страхи жителей Германии, следует из доклада Sicherheitsreport 2021, составленного социологическим институтом Allensbach и "Центром стратегии и высшего руководства", который занимается коучингом и личностным развитием. Согласно ему, теперь немцы больше всего боятся не войны, терроризма или бедной старости, как год назад, а экономических последствий кризиса, вызванного пандемией. Об этом заявили 70% участников исследования.

Почти две трети респондентов (65%) обеспокоены возможным усилением криминальной активности и насилия. Чуть меньше опрошенных (62%) назвали причиной беспокойств то, что "ситуация в Европе и мире становится все менее предсказуемой".

Более половины опрошенных (51%) признались, что в настоящий момент их сильно беспокоит "общая неопределенность того, как ситуация будет развиваться в будущем". Для сравнения: год назад страх перед такой неопределенностью испытывали 32% опрошенных. Изменение климата сейчас беспокоит 54% жителей Германии - на 7 процентных пунктов меньше, чем год назад.

Угроза безопасности Германии

Главную угрозу для безопасности Германии немцы, согласно исследованию, видят в террористической группировке "Исламское государство", разногласиях между США и Китаем, гонкой вооружений между США и Россией и конфликте между Турцией и Грецией в Средиземном море.

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